Die verantwortlichen Politiker haben insofern Glück, dass sie einstweilen noch auf Corona und, verblüffend pünktlich im Anschluss, Russland als externe Auslöser der Mehrfrontenkrise verweisen können. Darin werden sie vorläufig von den Qualitätsmedien unterstützt und bestärkt, weil jede andere Erklärung auch das Versagen der Presse als unverzichtbares Korrektiv politischer Fehlentscheidungen und -entwicklungen ins Bewusstsein rücken dürfte. Tatsächlich brechen sich aber strukturelle Probleme bahn, die ihre Ursprünge in den 20 Jahren nach der Wiedervereinigung haben, etwa durch die von Helmut Kohl mit Billigung der FDP durchgesetzte falsche Finanzierung der Wiedervereinigung, in der Ära Merkel vorsätzlich noch verstärkt und verschärft, wobei deren erratische Energiepolitik wiederum nur einen Faktor bildet. Getriggert durch ungünstige, aber keineswegs unvorhersehbare Faktoren dringen diese Fehler nun mit Macht in unseren Alltag und chaotisieren ihn.