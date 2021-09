So erreichen Sie Michael Eilfort:

Was keinen Preis hat und im Übermaß vorhanden ist, verliert an Wert. Das gilt auch für eine Währung. Wenn Zinsen als Korrektiv entfallen, wenn eine Aufblähung (im Sinne des lateinischen „inflatio“) der Geldmenge erfolgt, rollt die Inflation – im Juli in Deutschland mit knapp 4 Prozent. Ob sie schon 2021 gar 5 Prozent erreichen wird, ob es sich um ein kurz erscheinendes Gespenst oder einen längeren Albtraum handelt, ist alles andere als unerheblich, soll hier aber nicht kaffeesatzlesend beleuchtet werden. Bereits bei 2 Prozent Inflation ist nach gut zehn Jahren ein Fünftel, nach 20 Jahren ein Drittel und nach 35 Jahren die Hälfte der Kaufkraft etwa von Erspartem oder einer nominal zugesagten Rente verloren.

„Cui bono?“ Was oder wem nützt es, ist die Frage, die den klarsten Blick eröffnet. Inflation, die Sparer, Vorsorgende, Gläubiger bedrängt, hilft Schuldnern. Dies vor allem, wenn sie unkalkulierbar kommt und der Realzins sinkt. Staaten sind die größten Schuldner. Für Politiker, zumindest für Regierungen, ist die Geldentwertung ein heimlicher Verbündeter. Nimmt man die derzeit vom deutschen Staat aufgenommenen Kredite von über 2,3 Billionen Euro als Maßstab und eine Inflation von 4 Prozent an, könnte der deutsche Fiskus seine Schuldenlast in nur einem Jahr faktisch um über 90 Milliarden Euro mildern.