Gestern Abend sind bei Anne Will die Fetzen geflogen. In der Talksendung im Ersten ging es um die Bremer Bürgerschaftswahl und die Frage, was die Ergebnisse über die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Bundesregierung aussagen. Eine hitzige Debatte war also programmiert, vor allem angesichts der Gäste. Mit Ricarda Lang, der Co-Bundesvorsitzenden der Grünen, und Lars Klingbeil, dem Co-Bundesvorsitzenden der SPD, waren zwei der drei Regierungsparteien vertreten. Die Stimmung innerhalb der Ampel-Koalition ist derzeit eigentlich schon angespannt genug, um für Reibung zu sorgen, doch Will wollte es wissen und hatte zusätzlich zwei Oppositionelle eingeladen: Mario Czaja, den Generalsekretär der CDU, und Amira Mohamed Ali, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Der fünfte Gast, der stellvertretende Welt-Chefredakteur Robin Alexander, war in dieser Kombination wohl als ausgleichende Kraft gedacht, um Anne Will bei der Moderation zu unterstützen.

Zwei Drittel der Deutschen sind unzufrieden mit der Regierung Denn das Aufeinandertreffen im ARD-Studio war nur das jüngste politische Scharmützel der vergangenen Tage und Wochen. Das geplante Heizungsgesetz der Ampel stößt inzwischen nicht nur auf scharfe Kritik bei der Opposition, sondern auch bei der FDP-Fraktion, die angekündigt hat, die Abstimmung zu boykottieren, sollte der Entwurf nicht mehr geändert werden. Die Zustimmungswerte der Regierung sind unverändert schlecht: Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind laut ARD-Deutschlandtrend unzufrieden mit der Regierung. Viele Bürger wünschen sich gar das Ende der Koalition. Wie die jüngste INSA-Umfrage zeigt, würde Rot-Grün-Gelb heute keine Mehrheit mehr erzielen. Seit der Bundestagswahl hat die SPD mehr als fünf Punkte ihrer damaligen 25,7 Prozent eingebüßt. Die FDP, die immerhin solide 11,5 holte, schafft es heute in keiner Umfrage mehr über die Zehnprozentmarke, in Bremen könnte sie ersten Hochrechnungen zufolge gar an der Fünfprozenthürde scheitern und aus dem Landtag fliegen. Die Grünen liegen mit 15 Prozent in Umfragewerte stabil, gelten aber mit einem Minus von über fünf Prozent als die Verlierer der Bremer Bürgerschaftswahl.