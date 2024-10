Eines ist klar: Wer ausgerechnet am 7. Oktober mit Parolen wie „From the river to the sea – Palestine will be free“, „Glory to the resistance“ oder „Students for a new Intifada“ demonstrieren geht, der protestiert nicht gegen Krieg, der feiert das Massaker an 1200 Israelis – der feiert, wie Familien in ihren Häusern überfallen, wie Eltern vor ihren Kindern und Kinder vor ihren Eltern erschossen, erdolcht oder verbrannt wurden; der feiert, wie Passanten wahllos auf der Straße abgeknallt, Frauen brutal vergewaltigt und bei lebendigem Leib zersägt wurden, wie Köpfe mit Messern abgeschnitten und wie Einkaufstüten herumgetragen wurden; feiert, wie mit Schaufeln und Äxten auf halbtote Menschen eingeschlagen wurde und die Täter stolz ihre Eltern auf dem Handy anriefen, um ihnen zu berichten, wie viele Juden sie schon totgeschlagen haben; der feiert das nicht nur, sondern der will noch mehr davon, wie der Ruf nach einer „neuen Intifada“ und die Bezeichnung dieses Massakers als „Widerstand“ beweist.