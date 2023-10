Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat an diesem Freitag statt zu einem Streik fürs Klima zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen. Auf Twitter/X und Instagram schrieb Thunberg am Freitag: „Heute streiken wir aus Solidarität mit Palästina und Gaza. Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern.“ (Offenbar hat Thunberg den Tweet am Freitagnachmittag wieder gelöscht.) Die 1400 Todesopfer des mörderischen Großangriffs der islamistischen Hamas in Israel vor zwei Wochen erwähnte Thunberg dabei nicht. Aus Solidarität mit von Terror betroffenen Juden zu streiken, kommt ihr erst gar nicht in den Sinn.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/uXOP2O1Vur — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

Thunbergs Beitrag bekam viel Aufmerksamkeit in den Online-Medien und sorgte in Teilen der deutschen Politik für Empörung. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, nannte das Posting auf Twitter/X, „dualistisch, falsch und terrorverharmlosend“. Innerhalb der von Thunberg gegründeten Klimaschutzbewegung Fridays for Future seien Antizionismus und Antisemitismus weit verbreitet, so Blume.

Thunberg ist Wiederholungstäterin

Auch mehrere Grünen-Politiker kritisierten Thunberg. Der Ulmer Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich sagte der Welt, Teile der Klimabewegung befänden sich auf „gefährlichen antisemitischen und antiisraelischen Irrwegen“. Das schade „massiv dem Anliegen für mehr Klimagerechtigkeit“, meinte Emmerich. Es schadet vor allem den Betroffenen von Antisemitismus und den Opfern des Hamas-Terrors, möchte man hinzufügen. Die Landshuter Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger sagte der Welt, Thunberg habe im Kampf um den Klimaschutz viel erreicht. Mit ihrer Aussage beweise sie jedoch, dass das Mitgefühl, das sie „für Betroffene der Klimakrise“ habe, offenbar nicht für von „barbarischen Vernichtungsaktionen“ Juden gelte.

Thunberg ist Wiederholungstäterin. Bereits im Mai 2021 hatte sie zustimmend einen Tweet der amerikanischen Aktivistin und Autorin („No Logo“) Naomi Klein geteilt, in dem diese dem israelischen Staat „Kriegsverbrechen auf Kriegsverbrechen“ im Gazastreifen vorwarf. Greta kommentierte dazu: „Die Entwicklungen in Jerusalem und Gaza sind erschütternd ... #SaveSheikhJarrah“.

Devastating to follow the developments in Jerusalem and Gaza... #SaveSheikhJarrah https://t.co/jYx9HP1ewl — Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 10, 2021

Damals hatten Palästinenser aus dem Gazastreifen mehr als 1800 Raketen auf Israel abgefeuert. Und Israel tat, wozu jedes Land verpflichtet ist, um seine Bürger gegen Angriffe zu schützen: Es flog Einsätze gegen militärische Einrichtungen der Hamas, um die Terrorkampagne zu beenden. Da die Hamas solche Einrichtungen mit Vorliebe in Wohngebieten oder neben zivilen Einrichtungen wie etwa Krankenhäusern errichtet, sich also hinter „menschlichen Schutzschilden“ verschanzt, kam es zu den von den palästinensischen Kämpfern durchaus erwünschten zivilen Opfern – denn mit diesen lässt sich vortrefflich der Krokodilstränenfluss westlicher Woke-Aktivisten und anderer Gutmenschen aktivieren, denn für diese gilt: Wer die meisten Opfer vorzuweisen hat und die erschütterndsten Bilder produzieren kann, gewinnt. Kontext und Konfliktdynamik spielen keine Rolle.

Und genau die gleiche Situation gibt es jetzt wieder – nur dass der israelischen Reaktion diesmal ungleich grausamere Ereignisse vorausgegangen waren als „nur“ Raketen. Und wieder verlangen Thunberg und ihresgleichen von Israel, Terror und Massaker einfach hinzunehmen und sich bloß nicht militärisch zur Wehr zu setzen. Als bloße Gleichgültigkeit gegenüber israelischen Opfern ist das nicht mehr zu erklären. Es ist Antisemitismus – pure and simple.

