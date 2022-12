So erreichen Sie Ingo Way:

Wer weiß schon, dass der 29. November „Free Palestine Day“ ist? Die Anhänger und Twitter-Follower von „Fridays for Future International“ wissen es jedenfalls, denn sie wurden gestern auf deren Twitter-Account daran erinnert. „Heute ist ,Free Palestine Day‘. Heute gedenken wir aller palästinensischen Opfer des israelischen Neokolonialismus und der Apartheid. Heute denken wir auch an all die Heuchler, die das Leiden der Palästinenser seit Jahrzehnten ignoriert haben. Wir sind traurig und wütend. Der Kampf geht weiter. ¡viva Palestine libre!“, schrieb die internationale Klimajugend in zwei Tweets.

Bereits zwei Wochen zuvor war die Klimaschutzbewegung in ähnlicher Weise auffällig geworden. Wiederum in zwei Tweets warf sie Israel am 14. November „Apartheid“ und „Neokolonialismus“ vor und ließ verlauten: „Als internationale antikoloniale Bewegung für Klimagerechtigkeit sind wir solidarisch mit der palästinensischen Befreiung.“ Und im Mai teilte das bekannteste Gesicht von Fridays for Future, Greta Thunberg, zustimmend einen Tweet der amerikanischen Aktivistin und Autorin („No Logo“) Naomi Klein, in dem diese dem israelischen Staat „Kriegsverbrechen auf Kriegsverbrechen“ im Gazastreifen vorwarf. Greta kommentierte dazu: „Die Entwicklungen in Jerusalem und Gaza sind erschütternd ... #SaveSheikhJarrah“.

Mit dem Hashtag spielte Thunberg auf die Geschehnisse im Jerusalemer Ortsteil Sheikh Jarra an, wo es zu Zusammenstößen zwischen arabischen Bewohnern und der israelischen Polizei gekommen war. Dieses Ereignis war nur eines von mehreren, die zu der militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas im vergangenen Mai geführt hatten. Ein weiteres waren die Ausschreitungen auf dem Jerusalemer Tempelberg, als muslimische Teilnehmer des Freitagsgebets in der Al-Aqsa-Moschee israelische Sicherheitskräfte gewaltsam angegriffen hatten, woraufhin letztere die Moschee stürmten.

Israel ist in diesem Weltbild ein kolonialer Apartheidstaat

Die im Gazastreifen regierende Terrororganisation Hamas stellte Israel daraufhin ein „Ultimatum“, bis zum 10. Mai sämtliche Kräfte vom Tempelberg und aus Sheikh Jarra abzuziehen, und schoss, nachdem dieses verstrichen war, in den folgenden vier Tagen mehr als 1800 Raketen auf Israel ab. Und Israel tat, wozu jedes Land verpflichtet ist, um seine Bürger gegen Angriffe zu schützen: Es flog Einsätze gegen militärische Einrichtungen der Hamas, um die Terrorkampagne zu beenden. Da die Hamas solche Einrichtungen mit Vorliebe in Wohngebieten oder neben zivilen Einrichtungen wie etwa Krankenhäusern errichtet, sich also hinter „menschlichen Schutzschilden“ verschanzt, kam es zu den von den palästinensischen Kämpfern durchaus erwünschten zivilen Opfern – denn mit diesen lässt sich vortrefflich der Krokodilstränenfluss westlicher Woke-Aktivisten und anderer Gutmenschen aktivieren, denn für diese gilt: Wer die meisten Opfer vorzuweisen hat und die erschütterndsten Bilder produzieren kann, gewinnt. Kontext und Konfliktdynamik spielen keine Rolle.

Damit erübrigt sich auch schon die Frage, was das Ganze denn eigentlich mit Klimaschutz zu tun hat, den zu bekämpfen schließlich das vordergründige Ziel von Fridays for Future & Co. ist. Denn die neue woke Linke versteht sich als „intersektional“, was bedeutet, dass sämtliche Unterdrückungsformen Teilaspekte der einen großen, übergreifenden Mega-Unterdrückungsstruktur sind: Kapitalismus (der den Klimawandel verursacht), Rassismus, Homophobie, Transfeindlichkeit, Sexismus, sogenannte weiße Vorherrschaft, Neokolonialismus usw. usf. – das sind alles Ausprägungen des großen Bösen, die gemeinsam bekämpft werden müssen, damit die Menschheit endlich frei sein kann und die Sonn’ ohn’ Unterlass scheint.

Antisemitismus fehlt in solchen Aufzählungen ebenso regelmäßig wie die Interessen der arbeitenden Bevölkerung. Juden und (weiße männliche) Arbeiter gelten der intersektionalen Linken als privilegiert, als Teil des herrschenden Systems. Und Israel ist in diesem Weltbild eben ein kolonialer Apartheidstaat, der auch dann noch als Aggressor gilt, wenn er selbst angegriffen wird. Das allein zeigt schon, dass es den Aktivisten von Fridays for Future um Ideologie geht und nicht um Wissenschaft, auf die sie sich so gerne berufen, um ihren Forderungen nach einem radikalen Umbau der kapitalistischen Industriegesellschaft eine vermeintlich unhinterfragbare Autorität zu verleihen. So wie den deutschen Grünen seit ihrer Gründung der Kampf gegen die Atomkraft, ist Fridays for Future, Extinction Rebellion, der „Letzten Generation“ etc. der Kampf gegen den Klimawandel nur Mittel zum Zweck ihrer letztlich zivilisationsfeindlichen radikalen Transformationspläne. Für einen jüdischen Staat, der sich selbst behauptet, ist in der carbonfreien grünen Utopie kein Platz vorgesehen.

Klimakrise, Kolonialismus und Kapitalismus

Die jüngsten Tweets scheinen einigen, die mit Fridays for Future grundsätzlich sympathisieren, nun aber doch zu weit zu gehen. So schreibt etwa die Amadeu Antonio Stiftung, für die sonst jegliche Kritik an Klimaaktivisten unter Rechtsextremismusverdacht steht: „Ausrutscher? Einzelfall? Keineswegs. Immer wieder fiel die Dachorganisation der Klimabewegung durch einseitige anti-israelische Positionen & ebnet damit Antisemitismus den Weg“ und verweist auf einen taz-Artikel vom September 2022, in dem es heißt: „Besonders eindrücklich zeigte sich das im Mai 2021. Unmittelbar nachdem ein neuer Gaza-Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas entflammt war, verfasste die Dachorganisation von Fridays for Future ein längeres Statement. Unter dem Titel ,Warum schreibt eine Gruppe für Klimagerechtigkeit über Palästina?‘ fand sich unter anderem folgende Passage: ,Als Organisatoren der Klimagerechtigkeit rufen wir zum Sturz jenes Systems auf, das entrechtete Communitys geschaffen hat, das die Klimakrise hervorgebracht hat und das auf Kolonialismus und Imperialismus aufgebaut ist.‘ Damit war vor allem Israel gemeint.“

Über die Reaktion der deutschen Sektion von Fridays for Future heißt es in demselben taz-Artikel: „Die Aussagen veranlassten Fridays for Future Deutschland und FFF-Frontfrau Luisa Neubauer persönlich damals zu einer Distanzierung.“ Doch wie glaubwürdig ist eine solche Distanzierung, wenn auch deutsche „Fridays for Future“-Ortsgruppen sich mit anti-israelischen Positionen gemein machen? So lud etwa das Organisationsteam der Bremer Klimademo im September ein Mitglied der Gruppe „Palästina spricht“ zu einem Redebeitrag auf der Kundgebung ein. „Palästina spricht“ sieht sich als Teil der internationalen Boykottbewegung gegen Israel, BDS (Boycott, Divestment, Sanctions).

Auf Kritik an dieser Rednerwahl reagierte Fridays for Future Bremen allerdings nicht mit Distanzierung und redete sich auch nicht auf ein Versehen heraus. Vielmehr verteidigte es seine Entscheidung vehement: „Fridays for Future ist eine antikoloniale und internationale Bewegung. Antikolonial weil wir darum wissen, welche zerstörerischen Folgen der Kolonialismus im globalen Süden hatte und hat, und weil der globale Süden auch jetzt schon besonders hart vom Klimawandel betroffen ist, obwohl es historisch der globale Norden ist der die meisten Emissionen zu verantworten hat. International, weil wir wissen dass nur durch internationale Solidarität Probleme wie Klimakrise, Kolonialismus und Kapitalismus bekämpft werden können. Als Ortsgruppe schließen wir uns klar dem internationalen Konsens der Bewegung an, welcher ganz eindeutig auch Palästina in seine antikoloniale Solidarität mit einbezieht.“

Wer mit Fridays for Future demonstriert, weil er sich Sorgen um den Klimawandel macht, bekommt also Antikolonialismus und Antikapitalismus gratis mitgeliefert. Und an der Erderwärmung sind die Juden schuld.