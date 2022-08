Haben Sie sich jemals gefragt, was den Erfolg der grünen Bundestagsabgeordneten Emilia Fester ausmacht? Oder warum die am drohenden Weltuntergang offenbar völlig verzweifelte Luisa Neubauer in den allabendlichen politischen Talkshows fest gebucht erscheint? Diese prägenden Gesichter grüner Umweltbewegungen verkörpern eine Dynamik, die sich zunehmend in der Politik- und Medienlandschaft festsetzt. Sie findet ihre Wurzeln im machtpolitischen Streben und ist schon deshalb von Natur aus kritisch zu betrachten.

„Als jüngste Abgeordnete des deutschen Bundestages vertrete ich im Parlament die Kinder und Jugendlichen, bringe ihre Perspektive ein und kämpfe für Generationengerechtigkeit“, heißt es auf der Website von Emilia Fester. Sie hat es sich zur Marke gemacht, die junge Generation und damit wohl auch mich in politischen Belangen zu vertreten. Ihr prägendes Gütesiegel ist das Alter. Vor kurzer Zeit eröffnete der MDR den Podcast „Generation Zukunftsangst“, der sich mit den angeblichen Sorgen der Jugend befasst. In meiner Generation sei insbesondere die Angst vor einem gesellschaftlichen Rechtsruck oder dem ökologischen Kollaps allgegenwärtig.