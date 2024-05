Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

So viel mediale Aufmerksamkeit hat SPD-Chefin Saskia Esken lange nicht mehr erreicht. Bei X (ehemals Twitter) trendet #Esken seit Donnerstagabend, zahlreiche deutschsprachige Medien berichten über sie. Anlass ist ihr denkwürdiger Auftritt in der Nachrichtensendung ZIB2 des österreichischen öffentlich-rechtlichen Senders ORF. Moderator Armin Wolf fragte sie, ob es „demokratisch“ sei, eine Partei, die in manchen Bundesländern demnächst wohl mit über 30 Prozent der Stimmen stärkste Partei sei, „um jeden Preis von der Regierung fernzuhalten“. Esken sagt ja, und sie sagt zur Begründung: „Göbbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben.“

Wolf hakt in bester Journalistenmanier nach: „Vergleichen Sie jetzt die AfD mit Göbbels?“ Und Esken sagt: „Ja, das ist eine Nazi-Partei.“ Noch ein Nachhaken: „Finden Sie das nicht maßlos übertrieben?“ – „Nein.“ – „Weil?“ – „Weil ganz klar das völkische Denken vergleichbar ist, die Bestrebung, die Demokratie zu untergraben, vergleichbar ist, menschenfeindliche Haltungen gegenüber allen möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft vorhanden sind, Ausgrenzungen, Spaltungen, das sind ernsthafte Gefahren für unsere Demokratie, die wir abzuwenden haben.“