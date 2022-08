Eine Straßenszene im Zentrum Tel Avivs am Sonntagabend, 19.45 Uhr: Auf dem breiten Bürgersteig nahe dem Rabin-Platz herrscht quirliges Leben, Menschen sitzen in Gruppen vor Cafés und Pizzerien oder stehen Schlange vor Schawarmabuden. Zwar beschießt der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) seit Freitagabend israelische Städte, zwar bombardiert die israelische Armee immer wieder militärische Einrichtungen der Gruppe, die vom Iran unterstützt und von der Europäischen Union und anderen westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird. Doch in Tel Aviv ist davon wenig zu spüren: Die meisten Raketen des PIJ gehen im Süden des Landes nieder, und in wenigen Minuten, um 20 Uhr, soll ohnehin eine Waffenruhe in Kraft treten, so haben es diverse Medien berichtet.

Doch stattdessen zerreißt plötzlich das Heulen von Sirenen die entspannte Szenerie. Die Menschen springen auf und drängen zum nächstbesten Hauseingang, um sich im Treppenhaus oder im Schutzbunker vor Raketenbeschuss in Sicherheit zu bringen. Wann genau die Waffenruhe, vermittelt von Ägypten, tatsächlich kommen soll, ist unklar, melden Medien nun.