Der Krieg der Hamas gegen Israel und alles Jüdische ist längst auch in Deutschland angekommen. In der vergangenen Nacht versammelte sich ein islamistischer Mob aus mehreren hundert Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Dort wie im Stadtteil Neukölln griffen Anhänger der Hamas Polizisten an; in der Sonnenallee setzten sie eine Barrikade in Brand. Sie riefen „Free Palestine“, zündeten Feuerwerkskörper und warfen Flaschen und Steine auf Autos und Polizeibeamte. Heute in den frühen Morgenstunden haben dann zwei Täter die Synagoge in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte mit Molotowcocktails attackiert. Das Gebäude, in dem sich neben der Synagoge noch eine jüdische Schule und Kita befinden, ist glücklicherweise nicht in Brand geraten. Doch die Familien aus dem Umfeld der Synagoge sind natürlich verängstigt – genau das ist es, was Terror bezweckt.

Auslöser dieser jüngsten antiisraelischen Ausschreitungen war ein angeblicher israelischer Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen, bei dem etwa 400 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Gemeldet hatte dies die Hamas, deutsche Medien waren nur allzu begierig, diese Meldung zu übernehmen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass höchstwahrscheinlich eine verunglückte Terrorrakete des Islamischen Dschihad das Krankenhaus getroffen hat.