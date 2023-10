Ein Sprecher der israelischen Armee (IDF), Richard Hecht, teilte derweil mit, dass 1500 getötete Hamas-Terroristen auf israelischem Gebiet gezählt worden und dass seit Montagabend keine weiteren Hamas-Kämpfer mehr nach Israel eingedrungen seien. Vereinzelte Grenzübertritte seien jedoch weiterhin möglich. Der oberste IDF-Sprecher, Konteradmiral Daniel Hagari, erklärte, die Armee habe die Kontrolle über die Grenze zum Gazastreifen wiedererlangt, nachdem Hamas-Terroristen am Samstagmorgen Teile des Grenzzauns gesprengt hatten. „In den letzten Tagen ist kein einziger Terrorist über den Zaun eingedrungen“, sagte er gegenüber Reportern. Die Gebiete in der Nähe der Löcher im Zaun würden nun vermint, so Hagari. Gleichzeitig vermutet die IDF, dass sich noch eine kleine Anzahl von Terroristen auf israelischem Gebiet versteckt hält.