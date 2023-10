Frühislamischer Judenhass

Die Hamas steht hier in der Tradition des Urislam, der bereits deutlich antijüdische Züge aufwies. Dies wird gerne immer noch – auch bei uns – beschönigt und verschleiert. Bereits im Koran (Sure 5, Vers 51) wird Distanz zu Juden gefordert: „O ihr Gläubigen, nehmt Juden und Christen nicht als Freunde!“ Auch die Politik des Propheten nach der Gründung des ersten islamischen Staates in Medina (Yathrib), spricht eine eindeutige Sprache. Hier geht es nicht mehr darum, den Juden die Freundschaft zu entziehen, sondern um eindeutige Feindschaft.