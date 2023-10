So erreichen Sie Ingo Way:

Seit sechs Uhr morgens haben Terroristen aus dem Gazastreifen am Samstag mehr als 2500 Raketen auf Israel abgeschossen; bewaffnete Kämpfer sind auf israelisches Gebiet vorgedrungen. Nach Angaben der israelischen Polizei befinden sich derzeit mindestens einige Dutzend Terroristen aus Gaza in 14 verschiedenen Orten in Israel. Mehr als 300 zum Teil schwer verletzte Zivilisten wurden bislang in Krankenhäuser eingeliefert. Wie viele israelische Todesopfer es gab, ist derzeit noch unklar. Magen David Adom, die israelische Abteilung des Roten Kreuzes, berichtet jedoch von bisher 22 Toten.

Aus Kreisen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas-Organisation verlautete, es seien auch Israelis in den Küstenstreifen entführt worden. Dafür gab es aber von Seiten der israelischen Armee zunächst keine Bestätigung. Eine Frau sagte dem israelischen Fernsehsender Channel 12, sie habe mitangesehen, wie ihr Vater von Palästinensern entführt worden sei. Die israelische Armee hat nach den massiven Angriffen den Kriegszustand ausgerufen.

Bewohner als Geiseln genommen

Einwohner von Städten und Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens berichten per Telefon oder Whatsapp in israelischen Medien, wie sie sich in ihren Häusern verbarrikadieren, da bewaffnete Palästinenser durch die Straßen ziehen und zum Teil versuchen, in Wohnungen einzudringen. In einigen Wohnungen haben die Terroristen Bewohner als Geiseln genommen. In Whatsapp-Gruppen kursieren Fotos von erschossenen Passanten an Bushaltestellen.

Militants videotaped shooting around a southern city near Gaza border. Images unprecedented. Credit unknown. pic.twitter.com/Z60gCbdaNR — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 7, 2023

In verschiedenen Ortschaften, darunter Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen und Be’eri, finden Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Terroristen statt. Der Bürgermeister des Regionalrats Shaar Hanegev, Ofir Liebstein, wurde während der Kämpfe von Hamas-Leuten getötet. Ein Journalist aus dem Gazastreifen, der die Terroristen begleitete, berichtete, dass diese die beiden Kibbuzim Nir Oz und Nir Am eingenommen hätten und versuchen würden, Bewohner sowie Soldaten zu entführen und in den Gazastreifen zu verschleppen.

עיתונאי פלסטיני מתוך שטח ישראל.מעבר למתקפה וההיבט הצבאי , כל מה שקורה כמעט מתועד בשידור חי. והכל עובר ללא כל צנזורה ברשתות pic.twitter.com/HqVJAu6ZAg — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) October 7, 2023

Eine derart massive Infiltration durch Terroristen hat es in den vergangenen 50 Jahren nicht gegeben. Wie dies, genau 50 Jahre nach Beginn des Jom-Kippur-Krieges, überhaupt gelingen konnte, ohne auf sofortige Gegenwehr der israelischen Armee zu stoßen, ist noch ungeklärt.

Die Ausrufung des Kriegszustandes ermöglicht es der Armee, außergewöhnliche Schritte zu ergreifen und Reservisten zu mobilisieren. Verteidigungsminister Joav Galant sagte am Samstag: „Die Hamas hat heute Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen.“ Israelische Soldaten kämpften „an allen Stellen, an denen eingedrungen wurde“. Er rief die Bürger dazu auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten und sagte: „Israel wird diesen Krieg gewinnen.“