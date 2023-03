So erreichen Sie Rafael Seligmann:

Rafael Seligmann, 74, ist Politologe und Schriftsteller. Er lehrte an der Ludwig-Maximilian-Universität Strategie und Sicherheitspolitik. Vor kurzem ist sein biographischer Roman „Rafi, Judenbub“ im LangenMüller-Verlag erschienen.

Berlin hat der Versuchung widerstanden, Israels Premier Benjamin Netanyahu vor den Augen aller Demokraten bloßzustellen, indem es ihn wieder aus Deutschland ausgeladen hätte. Allenthalben in der freien Welt, speziell bei der israelischen Opposition, wäre der Rausschmiss Netanyahus aus Deutschland mit Beifall bedacht worden. Denn der seit Ende vergangenen Jahres zum fünften Mal amtierende Premier hat sich gemeinsam mit seiner nationalistisch-religiösen Koalition entschlossen, eine Politik und eine Justizreform auf den Weg zu bringen, die das bestehende Gleichgewicht zwischen Regierung, Parlament und Justiz zugunsten von Exekutive und Knesset aushebelt.

Bislang besitzt das Oberste Gericht in Jerusalem selbst im Vergleich zu anderen Demokratien ungewöhnlich große Kompetenzen. Diese werden in entscheidenden Momenten in politische Macht transformiert. Das Gremium ist als Verfassungsgericht legitimiert, neue Gesetze zu überprüfen und diese zurückzuweisen, wenn sie dem Grundgesetz widersprechen. Da Israel, ähnlich wie Großbritannien, keine geschriebene Verfassung besitzt, ist sehr vieles Auslegungssache.

Er reproduziert sich teilweise selbst

Das Oberste Gericht nutzt diesen Freiraum weidlich zur Beurteilung der Gesetze in seinem Sinne. Zudem hat der Gerichtshof großen Einfluss auf die eigene Zusammensetzung; er reproduziert sich teilweise selbst. Dies alles möchte nicht nur Netanyahu reformieren. Fortan soll die Knesset in der Lage sein, mit einfacher Mehrheit Urteile des Obersten Gerichtshofs zu überstimmen und damit dessen Kompetenz faktisch zu neutralisieren.



Premier Netanyahu könnte mit seiner Koalition erstmals durchregieren. Diese Vorstellung ist allen liberalen, linken und friedenbewegten Israelis unerträglich. Dagegen laufen sie zunehmend Sturm. Denn auf diese Weise käme auch ihr größtes Versäumnis zutage: Die Vernachlässigung der orientalischen Zuwanderer, der Religiösen, der ärmeren Schichten. Nur so konnte Netanyahu zum Sprachrohr der israelischen Underdogs werden. Um diesen Erfolg zu verhindern, lässt das linksliberale Israel seine Muskeln spielen, wo sein Wort zählt: in Nordamerika und den europäischen Demokratien. Daher die Rufe in die USA und nach Deutschland: „Macht Bibi zum internationalen Paria! Empfangt ihn nicht!“

Den billigen Beifall ausgeschlagen

Deutschland hat sich diesem Ansinnen widersetzt, den billigen Beifall ausgeschlagen. Denn auf dem Spiel steht weit höheres als kurzer Applaus: die deutsch-israelischen Beziehungen. Die Bibis kommen und gehen, übrigens auch die Merkels – das einmalige, meschuggene, mörderische, herrliche deutsch-jüdisch-israelische Verhältnis steht auf dem Spiel. Es ist wertvoller als Szenenbeifall.

Mit dem Empfang Netanyahus haben Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier sich über persönliche Antipathien, die speziell bei Steinmeier bestehen, hinweggesetzt. Entscheidend ist die Zukunft des Verhältnisses zu Juden und Israelis. Scholz, sein Kabinett und die Bundesregierung haben damit der Zukunft des deutsch-jüdischen Miteinanders einen bleibenden Dienst erwiesen. Das werden die Menschen in beiden Ländern, auch die gegenwärtig wütenden israelischen Demonstranten, nicht vergessen. Eine wahrhaft staatsmännische Leistung.