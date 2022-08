Das liegt nicht nur daran, dass hierzulande andere Themen die Öffentlichkeit beschäftigen: die jüngste militärische Eskalation mit dem Islamischen Dschihad in Gaza etwa oder der Wahlkampf für die Neuwahlen im November. Die Pandemie, die vor zwei Jahren auch hierzulande Politiker dazu bewog, das öffentliche Leben auf ein Minimum herunterzufahren, gilt schon seit Längerem als unter Kontrolle. Im April fielen die meisten der verbliebenen covidbedingten Einschränkungen, darunter die Maskenpflicht in Innenräumen, Bahnen und Bussen. Inzwischen müssen die Menschen in Israel nur noch an sehr wenigen Orten Mund und Nase bedecken, etwa in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Doch auch da reicht eine einfache OP- oder gar Stoffmaske aus: Anders als Deutschland hat Israel sich selbst zu Hochzeiten der Pandemie nie auf die FFP2-Maske festgelegt. Und selbst dort, wo sie noch gilt, legen viele Menschen die Maskenpflicht eher locker aus: Nicht selten sitzt das Stückchen Stoff locker unter der Nase oder baumelt ziemlich wirkungslos unter dem Kinn, ohne dass die Träger mit strafenden Blicken oder Schelte rechnen müssen.