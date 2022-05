Von Beginn an hatte die russische Führung die Invasion in die Ukraine auch mit der angeblichen Notwendigkeit begründet, die Ukraine zu „entnazifizieren“. In der offiziellen russischen Darstellung herrscht in Kiew ein Neonazi-Regime, das es zu entmachten gilt. Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst jüdisch ist, wie Unterstützer des Landes unermüdlich wiederholen, schien die Kreml-Propagandisten nicht zu stören. Nun aber haben sie ihre Darstellung mit einer neuen Volte in noch groteskere Höhen getrieben: Selenskyjs jüdische Wurzeln dienen nun sogar als Stütze für die Behauptung, in Kiew herrschten Antisemiten. Denn, so behauptete Lawrow am Sonntag im italienischen Fernsehen, „Adolf Hitler hatte auch jüdisches Blut“. Dass Selenskyj Jude sei, „heißt also nichts. Seit Langem hören wir vom weisen jüdischen Volk, dass die größten Antisemiten Juden sind.“

In Israel riefen diese Worte erwartbare Entrüstung hervor. „Seine Worte sind unwahr, und die Intentionen dahinter sind falsch“, sagte Israels Ministerpräsident Naftali Bennett über den russischen Außenminister. Auch Israels Außenminister Yair Lapid reagierte scharf. „Die Äußerungen von Außenminister Lawrow sind eine unverzeihliche und empörende Aussage, ebenso wie ein furchtbarer historischer Fehler“, teilte er mit. „Die niedrigste Stufe des Rassismus gegen Juden besteht darin, Juden selbst des Antisemitismus zu bezichtigen.“ Die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem bezeichnete die Äußerungen Lawrows in einer Mitteilung als „absurd, wahnhaft, gefährlich und verurteilenswert“.