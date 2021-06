Es war ein unwürdiger Abgang. In den letzten Stunden ihrer Amtszeit zeigte sich Israels ausgehende Regierung von ihrer hässlichen Seite. „Schande!“, brüllten Abgeordnete jener Parteien, die am Sonntag den Gang in die Opposition antreten mussten, „Lügner!“, „Schäm dich!“. Gemeint war Naftali Bennett, zu jenem Zeitpunkt designierter, inzwischen amtierender Ministerpräsident.

Wenige Stunden, bevor die Volksvertreter eine neue Koalition ins Amt wählen sollten, hielt er eine Rede im Parlament. Doch derart laut und ungezügelt pöbelten seine politischen Gegner dazwischen, dass er kaum zu verstehen war. „Was er passiert, nennt sich Demokratie“, sagte er, äußerlich ungerührt. „Es gibt Parteien in der Regierung, es gibt Parteien außerhalb der Regierung.“

Besonders scharfe Rhetorik

Dass Bennett derartige Selbstverständlichkeiten betonen muss, verrät einiges über die derzeitige Stimmung im Land. Die Ablösung einer Regierung durch eine andere infolge freier Wahlen, ein gewöhnlicher, ja: gewünschter Vorgang in einer Demokratie, haben manche Vertreter der ausgehenden Regierung zum Skandal hochgejazzt. Mit besonders scharfer Rhetorik tut sich Benjamin Netanjahu hervor, dessen zwölfjährige Amtszeit Bennett soeben beendet hat. „Wir erleben den größten Wahlbetrug in der Geschichte des Landes, meiner Meinung nach in der Geschichte sämtlicher Demokratien“, behauptete Netanjahu, als sich vor wenigen Wochen ein neues politisches Bündnis abzeichnete.

Israels neue Acht-Parteien-Koalition aus Rechten, Linken und Arabern ist erst wenige Tage alt, noch hatte sie keine Gelegenheit, sich politisch zu beweisen. Doch in einem Aspekt markiert sie schon jetzt einen Bruch zur Vorgängerregierung: in Stil und Wortwahl. In seiner Rede am Sonntag dankte Bennett Netanjahu und seiner Frau Sara für die Opfer, die sie im Dienst für das Land auf sich genommen hatten, obwohl das Verhältnis zwischen ihm und den Netanjahus als zerrüttet gilt. Die Unterstützer der neuen Regierung wiederum bat er, auf Schadenfreude zu verzichten: „Wir sind keine Feinde, wir sind ein Volk.“