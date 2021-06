Zwei Worte kurz vor Mitternacht verkündeten den Durchbruch, mit dem kaum noch jemand gerechnet hatte. „Ala be-yadi“, schrieb Israels Oppositionsführer Yair Lapid auf Twitter – „Ich habe es geschafft“. Es sind diese zwei Worte, mit denen israelische Politiker gemäß der Tradition dem Präsidenten mitteilen, dass sie eine Koalition gebildet haben. Eine Übung, die in parlamentarischen Demokratien zum politischen Alltag gehört. Doch in wenigen Ländern ist sie so schwer zu meistern wie in Israel. Und selten in Israels Geschichte war es so schwer wie derzeit.

Warum, das zeigt ein Blick auf die frisch gebildete Koalition: Aus acht Parteien setzt sie sich zusammen, die in ihrem Weltbild, ihren Zielen und ihren Wählerprofilen verschiedener kaum sein könnten. Naftali Bennett gehört dazu, Vorsitzender der rechten Yemina-Partei, die vor allem von sogenannten Nationalreligiösen gewählt wird, den umstrittenen Siedlungsbau im Westjordanland vorantreiben will und einen Palästinenserstaat ablehnt. Deren Vertreter sollen von nun an mit den Linksliberalen von Meretz zusammenarbeiten, die sich für eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern und mehr Rechte für Homosexuelle einsetzten. Mit letzterem Anliegen befindet Meretz sich auf Konfrontationskurs mit den arabischen Islamisten von der Ra’am-Partei, ebenfalls Teil der Koalition: Deren Vorsitzender Mansour Abbas und seine Mitstreiter folgen einer konservativen Auslegung des Islams und haben schon im Vorfeld angekündigt, dass die Ausweitung von LGBT-Rechten mit ihnen nicht zu machen ist.

Diffizile Zusammensetzung Außerdem beteiligt an dem Bündnis sind die beiden zentristisch orientierten Kräfte Yesh Atid (Es gibt eine Zukunft) und Blau-Weiß, die linke Arbeitspartei sowie zwei weitere rechte Parteien, Neue Hoffnung und das unter russischstämmigen Einwandern beliebte Israel Beitenu (Unser Heim Israel). Dessen Vorsitzender Avigdor Lieberman hat sich in der Vergangenheit wiederholt mit aggressiver Rhetorik gegenüber Israels arabischer Minderheit hervorgetan.