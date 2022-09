Israels Präsident in Deutschland - Isaac Herzog: Eine klare Botschaft für Deutschland

Der israelische Präsident Isaac Herzog ist auf Staatsbesuch in Deutschland. Neben Terminen in München und in Bergen-Belsen hat er heute auch im Bundestag gesprochen. Dabei hob Herzog die Verantwortung Deutschlands für die israelische Sicherheit hervor. Er tat dies auch vor dem Hintergrund der Ende des Jahres stattfindenden Wahlen in Israel.