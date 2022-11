Die Jahresgutachten der fünf Wirtschaftsweisen waren stets etwas für ökonomische Feinschmecker. Wer sich für kluge volkswirtschaftliche Analysen interessiert, wurde hier fündig und konnte manches lernen. Die jeweiligen Bundeskanzler posierten mit dem druckfrischen Gutachten und den fünf Mitgliedern des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), so der amtliche Titel, gern vor den Kameras. Doch so richtig beherzigt wurden die Vorschläge nie. Denn die waren stets von mehr kühler wissenschaftlicher Präzision geprägt als von Rücksichtnahme darauf, was bei den Wählern ankommen könnte.



Das aktuelle Gutachten, das am Mittwoch dieser Woche (9. November) veröffentlicht wird, dürfte die politische Debatte stärker beeinflussen als die meisten seiner Vorgänger. Denn es enthält eine gehörige Portion politischen Zündstoffs, wie die SZ vorab berichtet. Zum einen plädieren die drei Professorinnen und zwei Professoren dafür, Besserverdienende stärker zu besteuern, um so die vielen Entlastungspakete besser finanzieren zu können. Zum anderen sprechen sie sich für längere Laufzeiten der verbliebenen drei Kernkraftwerke aus.



Obendrein kritisieren die Wissenschaftler, dass viele Entlastungsmaßnahmen wie der Tankrabatt oder die geplante Gaspreisbremse „in großem Umfang auch den höheren Einkommensgruppen zugute“ kämen. Auch lassen sie die Ampel-Regierung wissen, dass sie mit ihren Antworten auf Energiepreiskrise und Inflation viel zu lange gebraucht habe. „Es wäre hilfreich gewesen, wenn die Pläne deutlich früher vorbereitet worden wären.“ Das kann man eine schallende Ohrfeige nennen. Allerdings konnten auch nicht habilitierte Zeitgenossen zu dieser Erkenntnis kommen, sofern sie in letzter Zeit Zeitung gelesen haben.

Kommt es zur finanzpolitischen Zeitenwende? In früheren Jahren war dem Sachverständigenrat zu Recht attestiert worden, dass sich die Mehrzahl seiner Mitglieder am Leitbild der sozialen Marktwirtschaft orientiert habe. Er wurde deshalb von SPD und Grünen gerne als „neoliberal“ beschimpft. Diesen Vorwurf wird aktuell niemand erheben. Denn um die Entlastungen sozial und gerechter zu gestalten, wird in dem Gutachten „eine Teilfinanzierung durch eine zeitlich streng befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder einen Energie-Solidaritätszuschlag für Besserverdienende“ in Betracht gezogen. Zudem soll der von der Koalition auf Druck der FDP bereits beschlossene Abbau der „kalten Progression“ verschoben werden.