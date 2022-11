In der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) führte das verständlicherweise zu großem Unmut. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zeigte sich über die „Winterlücke“ verärgert, nämlich die fehlende Entlastung ausgerechnet im normalerweise kalten Januar. Selbst die Regierungschefs mit SPD-Parteibuch drängten darauf, die Gaspreisbremse wenigstens schon von Februar an in Kraft zu setzen. Man könne die Bürger doch nicht abwechselnd be- und entlasten, kritisierte Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD).