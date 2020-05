Er hätte es besser wissen müssen: „Habeck will unser Schnitzel teurer machen“, brachte „Volkes Stimme“ Bild die Fleischeslust der Deutschen in Wallung. Was war geschehen? Grünen-Chef Robert Habeck hatte als Reaktion auf die unhaltbaren Zustände im Umgang mit Mensch und Tier in deutschen Schlachthöfen in einem Konzeptpapier darüber nachgedacht, Dumpingbedingungen wegen Dumpingpreisen einen Riegel vorzuschieben. Sein Plan: ein Mindestpreis für tierische Produkte. Was folgte, war die inszenierte Sorge des Boulevards, dass nun auch noch „wegen Corona unser Grillen teurer gemacht wird“.

Ich kenne und schätze Robert Habeck, doch leider muss ich ihm in diesem Fall zurufen: Du erntest den Zorn, den du selbst gesät hast. Wenn du tatsächlich glauben solltest, staatlich verordnete Fleischpreise würden Tier, Bauer oder Schlachthofmitarbeiter helfen und die offensichtlichen Probleme der Massentierhaltung lösen, irrst du. Dass die Forderung nach höheren Preisen auch aus Teilen der CSU zu hören ist, irritiert noch mehr, denn wir alle sollten wissen, dass in einem kapitalistischen System mit zuweilen marktwirtschaftlichen Ausprägungen der Preis für ein Produkt von Angebot und Nachfrage bestimmt wird.

Teurer heißt nicht bessere Produktion

Womit wir schon bei einer der wichtigsten Erkenntnisse sind: Wir haben zuviel Fleisch im Markt. Deshalb ist der Preis so niedrig. Und weil das Angebot zu hoch und der Preis zu niedrig sind, bekommen die Hersteller – auch Bauern genannt – nur wenig Geld für ihre Produkte. Ein Effekt, den wir auch aus anderen Märkten kennen. Zumeist dort, wo der Staat mit Subventionen oder anderweitig regulierend eingegriffen hat. So ist es leider in der gesamten Landwirtschaft.

Staatlich verordnete höhere Preise würden sehr wahrscheinlich nicht dazu führen, dass diejenigen mehr Geld bekommen, die es dringend brauchen: nämlich Bauern, die nachhaltig, biologisch und tierwohlgerecht arbeiten. Die zusätzliche Marge würde zunächst beim Handel verbleiben und in kleineren Teilen die Rendite der großen landwirtschaftlichen Betriebe mit der kritikwürdigen Massentierhaltung erhöhen. Kein Zuchttier würde deshalb automatisch mehr Raum bekommen, besser gefüttert oder besser behandelt. Keine Überdüngung, kein übermäßiger Einsatz von Antibiotika, keine Verletzung von Tierwohlregeln würde deshalb gestoppt werden. Und: Kein rumänischer Schlachthofmitarbeiter würde deshalb bessere Unterkünfte oder eine faire Bezahlung erhalten. Dem will die Bundesregierung nun mit einem Verbot von Werkverträgen einen Riegel vorschieben.

Reform des EU-Subventionssystems

Aber zurück zum unnützen Habeck-Vorschlag. Ja, wir müssen unser Schnitzel neu denken. Aber die Bedingungen in der Fleischproduktion sind ein systemisches Problem und nicht eines des Preises. Wir müssen die Ursachen behandeln statt in unzulänglicher Weise an den Symptomen herumdoktern. Dazu gehört: Die Landwirtschaftssubventionen der EU müssen endlich anders verteilt werden. Nicht die industrielle Massentierhaltung darf weiter belohnt werden, sondern die bäuerliche Landwirtschaft. Öko- und Biolandwirtschaft müssen stärker gefördert werden. Die gezielte Förderung von nachhaltiger Landwirtschaft mit tierwohlgerechten Bedingungen führt automatisch zu einer besseren Qualität des Fleisches und einer geringeren Produktionsmenge. Gleichzeitig steigt der Preis automatisch, ohne staatlichen Eingriff. Parallel verbessern sich die Umweltbedingungen und der Landschaftsschutz.

Die inakzeptablen Missstände in der heutigen Landwirtschaft und Fleischproduktion sind ein Systemversagen wegen falscher Anreizsysteme. Bewusst geschaffen von Funktionären der großindustriellen Landwirtschaftslobby und deren Verbänden sowie Abgeordneten und Ministern der deutschen und europäischen Politik.

Entgrenztes Systemversagen

Konkret läuft das Systemversagen in der deutschen Landwirtschaft nach folgendem Muster ab:

Wir subventionieren landwirtschaftliche Betriebe mit Milliardenbeträgen, damit sie größere Ställe bauen und mehr Tiere halten, als ihre Felder ernähren können. Damit diese nicht verhungern, subventionieren wir den Kauf von Futtermitteln, wie etwa Soja, aus den südlichen Ländern dieses Planeten. Selbstverständlich bedauern wir, dass die Kleinbauern dort im Süden von ihren Ländern vertrieben werden und versuchen diese mit Millionen an Entwicklungshilfe dafür zu entschädigen. Weil deren Wälder gebrandschatzt werden, damit die Futtermittel für uns dort angebaut werden können, geben wir viel Geld für Klimaschutzkonferenzen aus und kritisieren die dortigen Politiker für ihre untaugliche Umweltpolitik.

Unsere Bauern kippen in Folge viel mehr Gülle auf ihre Felder, als diese aufnehmen können, weil die Anzahl der Tiere in den Ställen nicht mehr zu der Größe der Felder passt. Das Resultat: Wir verseuchen großflächig Bäche, Flüsse, Seen und unser Grundwasser. Dadurch verstoßen wir gegen die EU-Richtlinien, was dazu führt, dass wir von „unserer“ EU verklagt werden und heftige Strafzahlungen leisten müssen, wenn wir die Bauern jetzt nicht endlich maßregeln und sie daran hindern, so zu agieren, wie wir es von ihnen verlangt haben. Und da wir ja kein Gift trinken und krank werden wollen, subventionieren wir in letzter Konsequenz auch die Wasserwirtschaft, damit diese versucht, die Gifte wieder aus dem Wasser zu holen, was technisch längst an seine Grenzen gestoßen ist und dazu führt, dass immer häufiger Trinkwasser in manchen Gemeinden mit dem anderer Wasserwerke verschnitten werden muss, um die gesetzlichen Grenzwerte einhalten zu können.

Ein Innovationsschub ist nötig

Bei diesem ganzen Irrsinn halten wir Millionen von Tieren in verachtenswerter Weise, transportieren diese auf LKWs durch unzählige Länder, um Schlachtsubventionen zu verteilen. Dabei zerstören wir unsere Umwelt und unser Klima und produzieren riesige Fleischüberschüsse, die wir dann in alle möglichen Länder exportieren, was dazu führt, dass regionale Märkte in anderen Ländern kollabieren und wir die Geschädigten dann wieder mit unseren Hilfsgeldern aufpäppeln. Die Folge: Auch bei uns sinken die Preise wegen des Überangebots und am Ende dieser Kette des Systemversagens fordert in der Regel ein grüner Politiker, dass man einen höheren Preis für Fleisch gesetzlich festschreiben sollte.

Robert Habeck war lange genug Landwirtschaftsminister in Schleswig Holstein, um wissen zu können, dass wir keine Mindestpreise, sondern einen Innovations- und Bewusstseinsschub für die Landwirtschaft brauchen und mehr Bewusstsein für die Frage: Was essen wir da eigentlich jeden Tag? Und: Ist das wirklich ein „Lebensmittel“?

Chance In-Vitro-Fleisch

Wir brauchen Förderung, Investitionen und die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen auch für neue Formen der Landwirtschaft und von Nahrungsmitteln. Neue Technologien wie die Herstellung von Fleisch im Labor müssen nun endlich auch in Deutschland vorangetrieben werden. Es ist eine Farce, dass die Datenmilliardäre dieser Welt in Kalifornien, Israel und den Niederlanden Milliarden in die Forschung und Herstellung von In-Vitro Fleisch investieren und wir in Deutschland nur Zuschauer und Konsument sind.

Es braucht endlich eine gemeinsame Initiative aus Politik, Verbänden und der Fleischindustrie, um nicht auch hier den Anschluss zu verpassen. „This is the next big thing“, würde man im Silicon Valley sagen. Was soviel bedeutet wie: Wer diese Technologie als erstes im industriellen Maßstab beherrscht, der versorgt die Welt mit Fleisch - und der regiert die Welt.

In-Vitro Fleisch ist eine riesige Chance zur industriellen Herstellung von Fleisch, die Robert Habeck, die Grünen und die Tiere glücklich machen dürfte: mit einem Bruchteil an Ressourcenverbrauch. Auch die Griller wird es freuen: Denn sie erhalten eine konstant hohe (Fleisch-)Qualität.

Schnitzel neu denken statt teurer machen: So geht Nachhaltigkeit!