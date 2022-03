In gut zwei Jahren wird das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sein 75-jähriges Jubiläum feiern. Und obwohl es „nicht Aufgabe des Historikers ist, in die Zukunft zu schauen“, wagt René Schlott im Gespräch mit Ralf Hanselle trotzdem folgenden Ausblick – mit Schwerpunkt auf Artikel 2 in Verbindung zur diskutierten Impfpflicht: „Eine Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Das ist so, man muss mit Nebenwirkungen rechnen, es verändert etwas im Körper. Und wenn sich das Parlament in Mehrheit dafür entscheidet, was natürlich möglich ist und was ich als Demokrat zu akzeptieren habe, dann ist der Wesensgehalt von Artikel 2 tatsächlich berührt.“

Im Rahmen des 35-minütigen Gesprächs schildert Schlott auch das Zustandekommen und die Intention des Grundgesetzes: „Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben dem Staat ein sehr gesundes Misstrauen ausgesprochen, in ihrem Entwurf des Grundgesetzes, in ihrer Verfassung. Interessant ist ja, dass in der deutschen Verfassungsgeschichte das Grundgesetz deshalb eine Alleinstellung hat, weil es zum allerersten Mal die Menschen und Bürgerrechte als Grundrechte an den Anfang der Verfassung stellt. Alle vorangegangenen Verfassungen – Weimarer Reichsverfassung, die Verfassung des Kaiserreiches – kannten am Anfang den Staatsaufbau, also am Anfang stand der Staat mit seinen verschiedenen Aufgaben, mit seinen Institutionen. Beim Grundgesetz hat man sich ganz ausdrücklich dafür entschieden: Der Mensch steht am Anfang. Der einzelne Bürger, nicht nur der Deutsche, auch alle, die hier leben. Alle Menschen.“

Auch warnende Worte findet Schlott, vor allem zur Auslegung des Grundgesetzes im Rahmen von Corona-Maßnahmen: „Das Wort Gesundheit fällt im Übrigen überhaupt nicht im Grundgesetz. Das zeigt ja schon, welchen Geist dieses Dokument eigentlich atmet und dass es eben heute anders ausgelegt wird. Es ist ganz interessant: Zum 60. Jahrestag des Grundgesetzes – wo wir gerade bei den Jahrestagen waren – hat Christian Bommarius eine Biografie des Grundgesetzes vorgelegt. Und in dieser Biografie des Grundgesetzes gibt es ein sehr interessantes Schlusswort, in dem er davor warnt, das Grundgesetz immer weiter zu versicherheitlichen, immer weiter als Dokument der Sicherheit auszulegen und auch die Bürger sozusagen dazu zu konditionieren, das als Dokument der Sicherheit zu verstehen. Es ist ein Dokument, das den Bürger eigentlich emanzipieren soll, das den Bürger eigentlich zu einem aktiven, engagierten Staatsbürger machen soll, der diese Sicherheit, der diese Freiheitsrechte auch für sich einfordert und nicht den Staat sozusagen dafür verantwortlich macht, dass er für sein gesamtes Leben die Sicherheit zu übernehmen hat. Das wäre ein anderes Staats- und ein anderes Grundgesetzverständnis. Nun kann man das Grundgesetz natürlich ändern. Vielleicht gibt es dafür auch Mehrheiten, aber die Auslegung, wie wir sie jetzt haben, auch von Artikel 2, Absatz 2, nämlich dass der Staat Leben und körperliche Unversehrtheit zu garantieren habe in Bezug auf eine Pandemie, ist mit der historischen Genese des Grundgesetzes nicht vereinbar.“

Das Gespräch wurde am 23. Februar 2022 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

Hier finden Sie Artikel von, mit oder über René Schlott:

Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.