René Schlott ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.

Es ist ruhig geworden um die Freiheit. Wann hat zuletzt ein Politiker unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung betont? Der März 2020 kristallisiert sich immer mehr als eine Zäsur heraus, in der die Freiheit endgültig einer vermeintlichen Sicherheit Platz machen musste. Eine Entwicklung die sich schon seit Jahrzehnten anbahnte, aber nun ihren Durchbruch erlebte. Der Historiker Malte Thießen erklärte kürzlich: „Corona ist die erste Pandemie [..], in der wir Sicherheit über Freiheit stellen.“ Die meisten Menschen halten das wahrscheinlich für einen Fortschritt – auch das ist Demokratie. Und eine bittere Lektion. Denn diesen Geist wird man auch nach einem möglichen Ende der Pandemie kaum wieder in die Flasche zurückbekommen. Vielen, die Würde und Freiheit des Menschen für unantastbar hielten, ist in den letzten Monaten buchstäblich ihre Welt, ihr Weltbild, abhandengekommen.

Dabei ist die Freiheit nicht irgendein beliebiger Wert unter anderen – nicht nur bei schönstem Wetter und an sonnigen Sonntagen gültig. Freiheit ist das zentrale Motiv unseres Grundgesetzes, der Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. In unserer Verfassung kommt das Wort Sicherheit nicht einmal vor. Als 1948/49 im Parlamentarischen Rat darüber diskutiert wurde, ob der Satz vom „Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ (gemeint waren aus guten historischen Gründen die Ächtung von Euthanasie, Zwangssterilisationen, Folter und Todesstrafe) um die Sicherheit ergänzt werden soll, lehnte dies eine Mehrheit der Verfassungsmütter und -väter ab. Vielleicht ahnten sie, welchen Charakter Staat und Gesellschaft dann zwangsläufig annehmen würden. Bewusst stellten sie diesem Satz die Würde des Menschen und dessen allgemeine Handlungsfreiheit voran. Naiv waren sie aber nicht, denn die Abwehr von Seuchengefahr erwähnten sie an zwei anderen, jedoch ganz konkreten Stellen: der Unverletzlichkeit der Wohnung und der Freizügigkeit.

Nur wenige Menschen wagen es derzeit, an das Freiheitsversprechen des Grundgesetzes zu erinnern und laut zu bedenken, welche Folgen eine Politik haben wird, die von dem Versprechen lebt, die Freiheit irgendwann zurückzugewinnen, indem man sie jetzt nimmt.

Zwischenrufe wie dieser werden an der allgemeinen Stimmungslage nichts ändern. Denn im modernen Fünfkampf, der derzeit vor aller Augen abläuft, ist die Freiheit längst unterlegen, ja ist sie nicht einmal eine der Disziplinen. Der Wettkampf wird hier in den Kategorien Ausgrenzung, Apokalypse, Abwertung, Aktionismus und Anklage ausgetragen. Dabei zählt nicht die ruhige, sachliche Argumentation (beginnt zwar auch mit A, wäre jedoch zu unspektakulär für den modernen Fünfkampf), sondern ausschließlich der oder die Lauteste.

Ausgrenzung

Die Ausgrenzung ist eine Disziplin, die nie das Virus, sondern immer einen bestimmten Teil der Bevölkerung trifft. Erst waren es die asiatisch aussehenden Menschen, dann die Coronapartygänger, später die Reiserückkehrer vom Balkan, die Glühweintrinker, schließlich die Impfvordrängler. Zwischenzeitlich noch die osteuropäischen Arbeiter in den Billigfleischfabriken und die Bewohner von Hochhaussiedlungen, die man vom Rest der Bevölkerung auch durch Bauzäune abgrenzte. Zurzeit sind es die „Ungeimpften“, also Menschen, die sich entschieden haben, sich nicht gegen Sars-CoV-2 impfen zu lassen. Aber das ist schon zu viel der Differenzierung, denn das vielgebrauchte Schlagwort „Ungeimpfte“ soll gerade implizieren, dass es sich weder um Menschen handelt noch um Personen, die vielleicht gegen andere Krankheiten geimpft sind.

Der von Teilen der Politik und Medien gegen „Ungeimpfte“ geschürte Hass kennt keine Grenzen. Sie werden sowohl für die Eindämmungsmaßnahmen wie für die Pandemie insgesamt verantwortlich gemacht. Doch der Furor ist noch steigerungsfähig, von ihnen geht eine Tyrannei aus, sie sind asozial, unsolidarisch und egoistisch. Bei der Verächtlichmachung wird tief in die historische Mottenkiste gegriffen, mit Begriffen, die hier nicht wiederholt werden sollen, um den Hass nicht zu reproduzieren. Man soll den Kontakt zu ihnen meiden, ihnen die Ausreise verbieten, ihnen Lohn kürzen oder gleich den Job kündigen. Im Zweifel sollten sie auch durch die Polizei dem Impfarzt vorgeführt werden können. Ja, so etwas wird in der Tat bereits diskutiert und zwar nicht auf irgendwelchen abseitigen Websites, sondern beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bedenkt irgendjemand noch, dass wir nach einem Ende der Pandemie wieder zusammenleben müssen in diesem Land und wie das gelingen soll, wenn sich jede Instanz, die dann wieder zusammenführen könnte (Bundespräsident, Kirchen), sich zuvor aktiv an der gesellschaftlichen Spaltung beteiligt hat?

Apokalypse

In dieser Woche fiel zum ersten Mal das Wort „Corona-Apokalypse“ – aus dem Mund des bayerischen Ministerpräsidenten. Dem vorausgegangen war ein wahrer Überbietungswettbewerb von Politik und Medien in der Apokalypse, der zweiten Disziplin im modernen Fünfkampf: Von 100.000 zusätzlichen Toten war die Rede. Niemanden interessierte sich für die Berechnungsgrundlage dieser Prognose. Als Schlagzeile taugte sie allemal. Derselbe Virologe hatte in einem Interview auch schon einmal erklärt, seine Maßnahmen hätten 100.000 Menschenleben gerettet. Vielleicht hat er nur ein besonderes Faible für diese Zahl, oder er hat die Medienlogiken soweit verinnerlicht, dass er inzwischen weiß, wie hoch er pokern muss, um es auf die Titelseiten zu schaffen.

Triage, Bergamo, Beatmung, schlimmstes Weihnachten aller Zeiten: die Liste der Triggerbegriffe ließe sich fortsetzen. Derzeit geht es nur darum, die Zukunft in noch abgrundtieferen Szenarien zu zeichnen und damit den Wettbewerb in dieser Disziplin für sich zu entscheiden. Doch was soll damit erreicht werden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der politisch-mediale Erregungschor, dessen Protagonisten längst allen bekannt sind, auch dem letzten Menschen im Land Lebensfreude und Zuversicht geraubt hat. Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte, Karneval, Laternenumzüge. Wer jetzt nichts absagt, gilt als asozial. Ausnahmslos alle über Jahre und Jahrzehnte gewachsenen sozialen Bindungen und Beziehungen der Menschen, alle gemeinschaftsstiftenden Traditionen stehen zur Disposition und gelten im Zweifel als gefährlich. Auch hier interessiert sich kaum jemand dafür, wie sich dies langfristig auswirken wird und was man einer Gesellschaft zumuten kann, bevor die Friktionen zum offenen Bruch führen.

Abwertung

Im Gegenteil jeder, der solche Fragen stellt, fällt augenblicklich der Abwertung und Ächtung anheim. Und auch in dieser Disziplin gewinnt nur der, der nach dem Prinzip „höher, schneller, weiter“ handelt. Wer angesichts der apokalyptischen Szenarien Bedenken äußert, wird mit allen gesellschaftlichen Tabubegriffen belegt, die auf der medialen Klaviatur angeboten werden: Verharmloser, Leugner, Schwurbler, Freiheitssäusler, AfD-Sympathisant, Antisemit, Rechter, Reichsbürger, Querdenker, Esoteriker, Vulgärliberaler etc. Auch hier ist im Wettbewerbsvorteil wer die „anderen“ möglichst umfassend entmenschlicht und ihnen finsterste Motive unterstellt, denn etwas anderes können potentielle „Mörder“ ja nicht haben. Was früher als Ausweis einer offenen Gesellschaft galt, die Vielfalt von Meinungen und der Schutz von Minderheiten, wird inzwischen offen bekämpft. Talkshows, die es wagen, Gäste mit unterschiedlichen Perspektiven einzuladen, geraten unter Rechtfertigungsdruck. Legitim ist nur noch die Kritik, die ein zu wenig an und zu zögerliche Maßnahmen beklagt und die Entscheidungsträger vor sich her treibt.

Aktionismus

Darauf reagieren diese mit einer anderen bereits gut trainierten Disziplin, dem Aktionismus: 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln, flächendeckendes 2G. Endlich empfiehlt auch die Stiko das Boostern für alle ab 18. Noch ehe eine dieser Maßnahmen irgendeine mögliche Wirkung entfalten kann, sind 2G plus, Kontaktbeschränkungen und eine erneute Homeofficepflicht im Gespräch. Dazu Besuchsverbote in Krankenhäusern, Lockdowns und Schulschließungen, man will, ja kann nichts ausschließen. Wann kommt endlich die Impfung für Kinder ab fünf Jahren, wird schon gefragt. Wer den Holzhammer auspackt und nach der simplen Methode „viel hilft viel“ handelt, hat beste Chancen, in diesem Wettbewerb zu siegen. Ob es auch für die Infektionsschutz taugt oder zur Entlastung der Intensivstationen? Jetzt noch einmal für vier Wochen Einschränkungen, dann ist alles vorbei. Das Narrativ ist bekannt. Hauptsache handeln, irgendetwas tun. Handlungsfähigkeit demonstrieren.

Doch zu welchem Preis sind die Maßnahmen durchsetzbar? Kontrollen allerorten, Verstöße bitte melden. Welches Menschen-, welches Gesellschaftsbild liegt solchen Vorstellungen zugrunde? Was verändert sich in den Köpfen der Menschen, die sich für jeden Aufenthalt im öffentlichen Raum demnächst wieder zu rechtfertigen haben und die entsprechenden Berechtigungsnachweise mit sich führen müssen? Und auch hier liefern sich die Akteure aus Politik und Medien ein enges Rennen, in dem es auch um politische Profilierung geht. Maßnahmen werden politisch instrumentalisiert. Wer sich dem Überbietungswettbewerb verweigert, hat sich schon disqualifiziert, gilt als Zauderer, als Zögerer, als Menschenfeind. In einer Logik, in der jeder Tod, jede Infektion als Systemversagen gilt, hat niemand eine Chance, der auf die langfristigen Folgen oder Nebenwirkungen kurzfristig erdachter Maßnahmen hinweist oder danach fragt, ob es einen Kernbereich des menschlichen Zusammenlebens gibt, der vor staatlichen Eingriffen geschützt werden muss und ob das nicht vom Grundgesetz auch so vorgesehen ist, das in seinen ersten Artikeln fast ausschließlich Abwehrrechte der Bürgerinnen und Bürger gegen den Staat aufführt.

Anklage

Schließlich mündet dies alles in der letzten Disziplin: der Anklage. Auch hier zählt nur, wer am lautesten ist. Eine Stimme hat derzeit, wer die Politik im Gestus der Anklage („verschlafener Sommer“, „schwere Schuld“) vorführt. Denn wer Fragen stellt, ist für Tode verantwortlich: „Indem Sie ohne guten Grund Zweifel an der Impfung und an den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie säen, tragen Sie dazu bei, dass Personen sich nicht impfen lassen, erkranken und sterben. Das finde ich kriminell.“ Mit solch simplen Kausalketten findet sich der Mahner derzeit auf der Anklagebank als Mörder wieder, wenn man es wagt, auch in finsteren Zeiten, an die Freiheit zu erinnern.

Doch wie werden sich die stolzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des modernen Fünfkampfs einst an diesen Wettbewerb der fünf großen A zurück erinnern? Wie fühlt es sich an in einem Kampf in den Disziplinen Ausgrenzung, Apokalypse, Abwertung, Aktionismus und Anklage als Sieger vom Platz zu gehen? Wann wird der Ruhm zur Scham?