Auf die einfache Frage des Abgeordneten Elise Stefanik versuchten alle drei Universitätspräsidentinnen, legalistische, nuanciert klingende Erklärungen zu geben. „Es hängt vom Kontext ab“, meinten sie einstimmig, ob ein Aufruf zum Genozid an den Juden als „Belästigung“ einzustufen sei. An einer anderen Stelle schienen sie zu argumentieren, dass konkrete Maßnahmen vonseiten der Institution erst dann zu ergreifen seien, wenn solche Aufrufe in tätliches Verhalten übergehen. Besonders ironisch klang die Behauptung, dass Universitäten ein Ort für den freien Austausch von Ideen und Meinungen sind – als wäre nicht seit Jahren die eingeschränkte Meinungsfreiheit an westlichen Universitäten ein Thema. Diese wird jetzt ausgerechnet dann verteidigt, wenn es um Hetze gegen Juden geht.