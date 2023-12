Die Biden-Regierung erklärt sich endlich bereit, Maßnahmen einzuführen, um das Migrationschaos an der US-Südgrenze zu bremsen. Vonseiten der US-Republikaner war es seit jeher klar, dass einem Beschluss über ein erneutes Unterstützungspaket für die Ukraine ein konkreter Handlungsplan in diesem Bereich vorangehen muss. Denn die Sicherheit des eigenen Landes genießt Vorrang vor der Sicherheit eines fremden Landes, so ihre Argumentation.

Nun könnte man argumentieren, dass diese rhetorische Gegenüberstellung von eigener und fremder Sicherheit fragwürdig ist. Mit dieser Position auseinandersetzen muss man sich aber schon, wenn man die innenpolitische Situation hinter den vermeintlich blockierten Ukraine-Hilfen verstehen möchte.

Die traditionellen Medien berichten einstimmig, dass ausschließlich die von Donald Trump gekaperten Republikaner daran schuld seien, dass die Ukrainer (und die Europäer) dermaßen in Unsicherheit gehalten werden. So übernahmen deutsche Zeitungen die Schlagzeilen aus amerikanischen Blättern nahezu wörtlich, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer Woche in Washington eintraf, um für sein Anliegen zu werben: „Die Republikaner lassen sich nicht überzeugen“ (Handelsblatt), „Republikaner bleiben hart“ (Spiegel), „Die Republikaner erpressen Joe Biden“ (Zeit) usw.

Das Ausmaß der US-Migrationskrise

Wer an diesem Narrativ festhält, dem ist das Ausmaß der Migrationskrise in den USA nicht bewusst. Sie betrifft nicht nur die südlichen Grenzstaaten wie Texas, sondern ist längst in nördlichen Städten wie New York und Chicago angekommen und regelrecht explodiert. Die republikanischen Gouverneure jener Grenzstaaten, Greg Abbott (Texas), Doug Ducey (Arizona) und Ron DeSantis (Florida), haben Asylsuchende direkt in jene Städte geschickt, deren Demokratische Bürgermeister die heftigste Kritik an der „inhumanen“ Behandlung der Flüchtlinge übten und die eigenen Städte zu sicheren Zufluchtsorten („sanctuary cities“) erklärten, in denen die Asylsuchenden sich darauf verlassen könnten, nicht abgeschoben zu werden.

Einen Höhepunkt erreichte das Thema im September vergangenen Jahres, als Ron DeSantis knapp 50 Asylsuchende, hauptsächlich aus Venezuela, per Flugzeug nach Martha’s Vineyard verschickte. Das ist eine Insel vor der Südküste von Cape Cod im Bundesstaat Massachusetts, die symbolisch für Luxus und Prunk steht, etwa vergleichbar mit Sylt. Zu den regelmäßigen Besuchern gehören die Obamas und die Clintons.

Mehr US-Themen:

Interessant ist, dass die Demokratischen Bürgermeister der nördlichen Großstädte sowie andere Prominente, die sonst gerne in ihren abgeschotteten Domizilen über Humanität schwadronieren, keine 24 Stunden warten konnten, bevor sie sich eine Strategie überlegt hatten, PR-technisch mit der Panne umzugehen – sprich, die unerwünschten Eindringlinge loszuwerden, ohne ihre Position der moralischen Überlegenheit aufgeben zu müssen.

Die Empörung kam sofort, vor allem vom Bürgermeister New Yorks, Eric Adams, der die Biden-Regierung frontal angriff. Erst dann fing Washington an, sich mit dem Problem überhaupt zu beschäftigen, zumal auch das Weiße Haus zu einem Schauplatz wurde, an dem mit Bussen gelieferte Migranten direkt vor der Haustür ausstiegen. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Biden-Administration erklärte dem New Yorker Anfang dieses Jahres: „Als sich nur die Republikaner beschwerten, konnte sie (die Biden-Administration) sie ignorieren. Sie konnten sagen, sie (die Republikaner) seien nur parteiisch oder rassistisch … Als die Demokraten anfingen, sich zu beschweren, mussten sie zuhören.“

Die konkreten Zugeständnisse der Biden-Regierung

Das Weiße Haus hat weitreichende Zugeständnisse gemacht, was die Verschärfung des Asylrechts betrifft. Erstens mit dem sogenannten „Title 42“, einer Ausnahmeregelung aus der Pandemie-Ära, um unter Berufung auf Ausbreitungsrisiken Asylsuchende direkt an der Grenze abzuweisen. Diese Regelung soll nun ohne die pandemiebezogene Begründung dauerhaft Gesetz werden.

Zweitens soll die gesetzlich bereits bestehende Befugnis der „beschleunigten Abschiebung“, die erlaubt, Migranten, die kein Asyl beantragt oder ihre erste Anhörung nicht bestanden haben, direkt abzuschieben, ausgeweitet werden. Im Rahmen dieser Erweiterung wären die Behörden in der Lage, Migranten über den sonst unter dieser Befugnis geltenden 100-Meilen-Radius der Grenze hinaus, also überall im Gebiet der USA, im Schnellverfahren abschieben zu können.

Drittens sollen die Hürden zu Beginn eines Asylverfahrens erhöht werden. In einem ersten Interviewgespräch müssen Asylsuchende belegen, dass die Furcht vor Gewalt und Verfolgung im Herkunftsland „glaubwürdig“ ist. Weil viele Eingereiste diese Hürde zunächst bestehen und dauerhaft im Land bleiben, obwohl ihre Asylanträge später abgelehnt werden, soll per Gesetz dafür gesorgt werden, dass Richter künftig beurteilen, ob die Chancen auf Asyl bei „mehr als fünfzig Prozent“ liegen bzw. „eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich“ sind.

Das eigene Haus in Ordnung bringen

Während sich das Repräsentantenhaus am Donnerstag in die Weihnachtspause verabschiedete, beschloss der Senat, seine Ferien zu verschieben. Vor Jahresende ist eine Einigung jedoch „praktisch unmöglich“, wie Mitch McConnell, der Vorsitzende der Republikanischen Minderheit im Senat, sich vor einer Woche äußerte. Denn das Gesetz muss so formuliert werden, dass es nicht nochmals am Widerstand, dieses Mal vielleicht vonseiten der Demokraten, scheitert. Ein hinter verschlossenen Türen ausgehandeltes Paket könnte in diesem Sinne sogar kontraproduktiv sein, weil Unterhändler womöglich wieder von vorne anfangen müssen.

Seit dem Amtsantritt von Joe Biden sind mehrere Millionen Menschen illegal über die Südgrenze ins Land gekommen. Es kursieren verschiedene Zahlen, von denen die allerniedrigste bei 3,8 Millionen liegt, während höhere Einschätzungen bis zu 10 Millionen annehmen. Laut offiziellen Zahlen der Customs and Border Protection haben 6,2 Millionen Menschen erfolgreich die Grenze überquert. Im September allein waren es knapp 270.000. Dies übertrifft die Zahl der irregulären Einreisen, die im gesamten Verlauf dieses Jahres (bis November) in Europa registriert worden sind (255.332). Im Flüchtlingsjahr 2015 waren es knapp 1,2 Millionen. Durchschnittlich kommen 10.000 Menschen in die USA – täglich!

Mit Blick auf solche Zahlen ist es verblüffend, dass ein Teil der US-Demokraten immer noch so tut, als ob jegliche Maßnahmen, die darauf abzielen, die Grenzen gegen illegale Einreisen zu sichern, einer Absage an Asyl als Konzept gleichkämen. Von den reinen Zahlen her, zumal wenn man die niedrigere Einwohnerzahl der USA (340 Mio.) im Vergleich zur EU (500 Mio.) berücksichtigt, müsste es weitere sieben bis acht Millionen illegale Einreisen in die EU geben, um behaupten zu können, dass die Migrationskrise der EU mit der der USA vergleichbar sei. Andersherum: Die Migrationskrise in den USA ist ungefähr fünfmal so schlimm wie die in der EU. Und dann wird behauptet, dass die US-Republikaner die Unvernünftigen seien ...