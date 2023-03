Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steckt in einer Vertrauenskrise. Die Vorwürfe an den gebührenfinanzierten Apparat, der aus ARD, ZDF und Deutschlandradio besteht, sind allerdings nicht neu und werden immer wieder formuliert: zu groß, zu teuer, zu altbacken, zu linksgrün, zu einseitig und zu sehr von der Politik beeinflusst. Gleichwohl sorgte im vergangenen Jahr der Skandal um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger für zusätzlichen Unmut in der Bevölkerung, die das gesamte Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ja (zwangs-)finanziert: derzeit mit rund 8,4 Milliarden Euro jährlich.

Würde man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Jahr 2023 neu denken, sähe er wahrscheinlich sehr anders aus: kleiner, schlanker und mit deutlich weniger Doppelstrukturen, als sie derzeit bei insbesondere ARD und ZDF zu beobachten sind. Prominentestes Beispiel ist die Berichterstattung über Sportgroßereignisse, bei denen beide Häuser gerne mit eigenen Teams vor Ort sind. Gleichzeitig drängt sich in Teilen der Bevölkerung immer wieder der Eindruck auf, der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichte nicht ausgewogen, nicht aus ihrer Perspektive über die Welt: insbesondere bei kontroversen Themen wie der Migrationspolitik, dem Klimaaktivismus und den (vermeintlichen) Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie.

Ben Krischke und Kai Gniffke / Cicero, SWR/Patricia Neligan

Kai Gniffke war viele Jahre Chefredakteur von „Tagesschau“ und „Tagesthemen“, ist seit dem Jahr 2019 Intendant des SWR und seit gut drei Monaten ARD-Vorsitzender. Ein Amt, das er für zwei Jahre innehaben wird. Für den Cicero Gesellschaft Podcast habe ich – Ben Krischke, Leiter Debatte bei Cicero Online – mit Gniffke gesprochen: unter anderem über die Lehren aus dem RBB-Skandal, die derzeitige Strukturreform der ARD und meinen Eindruck, wonach nicht nur in Kommentaren, sondern auch in als neutrale Beiträge präsentierten Berichten immer wieder eine politische Schlagseite klar erkennbar ist.

Aus der Vorfällen beim RBB habe man gelernt, sagt Gniffke. Das Resultat sei ein „Aufbruchsgeist“, weil man erkannt habe, dass es so innerhalb der ARD nicht weitergehen könne. Etwa schärfere Compliance-Regeln sollen her, um eine „Brandmauer gegen Fehlverhalten“ hochzuziehen. Die Beitragsfinanzierung, so Gniffke weiter, sei eine „Gnade, der man sich jeden Tag würdig erweisen“ müsse. Außerdem spricht sich der ARD-Vorsitzende ziemlich deutlich für mehr Zurückhaltung der exponiertesten Vertreter seines Hauses in den sozialen Netzwerken aus. Sein Appell: Je wichtiger die Stellung eines Journalisten innerhalb der ARD, desto mehr sollte man sich in weltanschaulichen und religiösen Fragen auf Twitter und Co. zurückhalten.

Das Gespräch wurde am 8. März 2023 aufgezeichnet.



Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen.



