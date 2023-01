Das deutsche Gesundheitssystem hangelt sich von Krise zu Krise. Diesmal im Fokus: Die Krankenhäuser. Während besonders im ländlichen Raum Kinder- und Geburtshilfekliniken von einer regelrechten Insolvenzwelle davongetragen werden, klagt man selbst in den großen Kliniken über den anhaltenden Pflege- und Ärztemangel. Gesundheitsminister Karl Lauterbach reagiert nun mit einer großen Krankenhausreform. Nich weniger als eine „Revolution“ soll sich hinter seinem Konzeptpapier verbergen.

Doch gehen Lauterbachs Vorschläge in die richtige Richtung? Im Cicero Podcast Gesellschaft spricht Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero, mit dem Internisten und langjährigen Klinikleiter Matthias Schrappe. Der war nicht nur Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, den er 2011 auf eigenen Wunsch hin verließ. Als Ärztlicher Direktor des Marburger Universitätsklinikums sowie als Generalbevollmächtigter des Aufsichtsrates des Klinikums der Universität Frankfurt am Main hat Matthias Schrappe auch tiefe Einblicke in die Führung einiger großer Universitätskliniken des Landes gewinnen können. In den letzten drei Jahren hat er sich zudem als allseits geachteter Kritiker der deutschen Corona-Politik einen Namen gemacht.

Für Schrappe ist klar: Lauterbachs Konzept wird scheitern. Woran das liegt, und warum deutsche Gesundheitsminister seit Jahtren immer wieder vor den eigentlichen Reformen des Systems zurückschrecken, davon berichtet der 1955 in Hamburg geborene Arzt und Gesundheitsexperte in diesem gut halbstündigen Podcast.

Das Gespräch wurde am 04. Januar 2023 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

