Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Das Haus des Rundfunks von Architekt Hans Poelzig direkt gegenüber der Berliner Messe, ein Denkmal der deutschen Zeitgeschichte mit allen Höhen und Tiefen, hat seit seiner Einweihung 1931 schon viele seltsame Tage erlebt. Niederschmetternde, glorreiche, triumphierende, deprimierende, schreckliche. Der gestrige dürfte in die Kategorie der seltsamen Tage fallen, denn was da an diesem 15. August 2022 tatsächlich passiert ist und welche Folgen es haben wird, ist selbst den unmittelbar Beteiligten zur Stunde noch nicht wirklich klar – einschließlich eines (womöglich letzten) Auftritts der Intendantin, der von den Anwesenden als „nur noch bizarr“ beschrieben wird, „als befände sie sich in einem Paralleluniversum“.

Nach dem großen „Befreiungsschlag“, nach dem heilenden „Neuanfang“, nach einem „reinigenden Gewitter“ (Selbst- und Fremdwahrnehmung), das just zur selben Stunde die zuletzt quälende Trockenheit mit Wolkenbruch über dem Charlottenburger Westend vertrieb, sehen Ereignisse und Ergebnisse dieser Sondersitzung auch mit einem Tag Abstand nicht unbedingt aus. Mag sein, dass es von nun an wieder besser wird. Mag sein, dass die erste große Hürde genommen ist. Es kann aber auch noch eine Menge schiefgehen, und wie man den RBB und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt kennt, wird das auch geschehen – Ausmaß unklar.