„Ihre Beobachtungen sind meines Erachtens richtig und eher vorsichtig formuliert“, schrieb mir vor wenigen Tagen ein Journalist, der für die ARD als Auslandskorrespondent arbeitet. Wo genau, soll unser Geheimnis bleiben. Denn freilich gilt auch für Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was in der Privatwirtschaft ebenso gilt: Wer öffentlich in Kritik an der eigenen Branche einstimmt, was logischerweise auch als Kritik am eigenen Arbeitgeber gewertet werden kann, tut sich selten einen Gefallen.

Diese Rückmeldung erreichte mich als Privatnachricht bei Twitter, also nur für Sender und Empfänger einsehbar. Es war eine Reaktion auf einen Thread, den ich kurz zuvor veröffentlicht hatte. Ein Thread ist eine Aneinanderreihung von Tweets, die für alle Nutzer sichtbar zusammenhängen. So werden die von Twitter vorgegebenen 240 Zeichen für einen Tweet umgangen, wenn ein Nutzer tiefer in ein Thema einsteigen möchte. Mein Thread beschäftigte sich mit der Frage, ob es in der Summe ausreichend Vielfalt in der politischen Medienberichterstattung gibt. Ich sage: nein. Doch das Thema ist ein bisschen heikel.