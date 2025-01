Wie blicken die Deutschen auf das neue Jahr? Und was erwarten sie von der Politik im Wahlkampf der kommenden Wochen? Das wollten die Gesellschaftsforscher des Instituts „concept m“ für Cicero wissen. Mit ihrem „Deutschland-Psychogramm“ befragen sie ein Panel von 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern regelmäßig in tiefenpsychologischen Interviews von rund zwei Stunden Länge zu aktuellen Themen.

Das neue Jahr war erst wenige Stunden alt, da hatte es schon – verlässlich wie immer – sein erstes Aufregerthema: Überdimensionierte oder fehlgeleitete Böller hatten hohe Sachschäden, schwere Verletzungen und sogar Todesopfer verursacht. Und Berlin war natürlich vorneweg, wo eine zum Jahreswechsel auf der Straße gezündete Kugelbombe gleich Dutzende Wohnungen unbewohnbar machte. Ganz verlässlich wurde das Verbot der Knallerei gefordert, und sogar der noch amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz mischte sich in die Diskussion ein, indem er mitteilen ließ, er finde ein generelles Böllerverbot „irgendwie komisch“.

Im Kleinen zeigte diese mittlerweile wieder in der Versenkung verschwundene Debatte, woran insbesondere das vergangene Jahr krankte – und was unserer Meinung nach im neuen Jahr dringend geändert werden muss, wenn die Menschen in Deutschland, aber auch in den westlichen Industrienationen insgesamt ihre Gesellschaften zukunftsfest weiterentwickeln wollen.

Eine politische Ermüdung

„Irgendwie komisch“: Was wie eine Kritik (an einem geforderten Verbot) daherkommen soll, ist schon sprachlich ein Ausdruck der vollkommenen Hilflosigkeit. Das diffuse Adverb „irgendwie“ sowie das semantisch mindestens grenzwertige Adjektiv „komisch“ sind so lustlos dahingeschludert, dass sie unwillkürlich an das Dahinsiechen der Ampelkoalition im ganzen vergangenen Jahr, wenn nicht noch länger, erinnern.

Von der nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs proklamierten „Zeitenwende“ ist nichts mehr übrig. Geblieben ist ein larmoyantes Klagen, dass sich nichts bewegt. Die Wendung „irgendwie komisch“ steht aber auch geradezu sinnbildlich dafür, dass gar nicht mehr der Versuch unternommen wird, irgendetwas zu ändern. Es kommt darin eine Schicksalsergebenheit zum Ausdruck, die wiederum eine politische Ermüdung spiegelt.

Aber wer ist müde? Die (noch amtierenden) Politiker, weil sie die Hoffnung aufgegeben haben, noch etwas entschieden anpacken zu können? Womöglich sogar die Hoffnung, überhaupt noch mit dem Volk kommunizieren zu können? Oder die Wähler, weil sie nicht mehr wahrzunehmen scheinen, dass die Politik sich tatsächlich um ihre Interessen kümmert? Oder beide, die Politiker und die Wähler, die sich voneinander entfremden wie ein Ehepaar, das sich nach vielen Jahren nichts mehr zu sagen hat?

Knalleffekt statt Durchdringung

Wir von „concept m“ produzieren mit unserem „Deutschland-Psychogramm“ fortlaufend Insights zur aktuellen politischen Stimmung in Deutschland. Die Ergebnisse aus den Befragungen zeigen auf der einen Seite diese Ermüdung vom politischen Diskurs, auf der anderen Seite aber eine Polarisierung, die große Teile der Bevölkerung ergriffen hat.

Zu beobachten ist, dass die Diskurse zunehmend in Blasen stattfinden, in denen die eigene Meinung bestärkt wird und andere Ansichten grundsätzlich entwertet werden. Die Menschen befinden sich (insbesondere in den sozialen Netzwerken) in sich selbst verstärkenden Echokammern, in denen aus der weiten Welt des Netzes genau diejenigen Argumente herangezogen werden, die die vorhandenen Perspektiven unterfüttern – alle anderen werden ausgeblendet und abgewertet.

Zynisch formuliert, ließe sich von einer „Pippi-Langstrumpf-Politik“ sprechen: Man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt. Das System hat sich an dieser Stelle zu einem ungeheuren Vermeidungsapparat entwickelt, in dem der Affekt eines „Posts“ („das musste mal gesagt werden“) die tatsächliche Beschäftigung mit einem Thema ersetzt. Oberfläche statt Vertiefung, Knalleffekt statt Durchdringung.

Toleranz war einmal

Diese neue Realität des politischen Diskurses führt zu einem Universum von Blasen, in denen mal Atomkraft erforderlich ist und mal nicht, in denen die Energiewende funktioniert oder ein grünes Hirngespinst ist, in denen Verbrennerautos unverzichtbar sind oder zum Aussterben verurteilte Relikte aus dem fossilen Zeitalter, in denen Deutschland von Ausländern unterwandert wird oder ein Land des friedlichen Miteinanders der Kulturen ist, und, nicht zuletzt, in denen die deutsche Sprache durch ein paar zusätzliche Wortendungen ruiniert wird oder das Gendern mustergültig die Vielfalt widerspiegelt.

Jeder hat die Chance, auf jedem Gebiet zum Google-Experten zu werden. Irgendeine Seite wird sich schon finden, die die eigene Auffassung bestärkt. Das „postfaktische Zeitalter“ produziert seine eigene Realität, und niemand hat das besser begriffen als der wiedergewählte US-Präsident Donald Trump, der am 20. Januar zu seiner zweiten Amtszeit antritt und der mit Sicherheit in den bevorstehenden vier Jahren die Wirklichkeit so zurechtschmieden wird, dass es die eigene Agenda befördert und andere Blicke auf die Welt diskreditiert. Toleranz war einmal. Das ist aber nicht nur Kennzeichen eines bestimmten politischen Lagers – diese Tendenzen, Realitäten so zu deuten, wie sie einem passen, finden sich natürlich auch im sogenannten linken bzw. progressiven Lager.

Das Muster der Verteufelung

Psychologisch ist in diesem Zusammenhang das Muster der Verteufelung als Abwehrmechanismus zu erkennen. Es wird zwischen Gut und Böse (oder Schwarz und Weiß) unterschieden. Dabei wird das Böse oft erst konstruiert und hergestellt: Meist wird das, womit man sich nicht arrangieren möchte, grundsätzlich als schlecht und damit böse abgewertet bzw. verteufelt. Das erspart die inhaltliche Auseinandersetzung, da man mit dem Teufel ja keine gemeinsame Sache machen darf.

Im aktuellen politischen Diskurs in Deutschland ist dies vor allem die Migrationsfrage. Die Verteufelung ist dabei zugleich auch eine Entlastungs- und (scheinbare) Lösungsstrategie, denn sie entbindet einen davon, komplexere Analysen vorzunehmen, und erzeugt das wohlige Gefühl, einen klaren Gegner zu haben, angesichts dessen man zusammenhalten muss. Die „Verteufelung“ ist zu einem grundsätzlichen Phänomen geworden, wie vor allem die politische Kultur in den Vereinigten Staaten zeigt, wo zum Wahlsieg von Trump auch die absurde Behauptung beigetragen hat, dass Migranten Hunde und Katzen essen würden. Das erinnert an Hexenbeschuldigungen aus dem Mittelalter.

Die Weltbetrachtung hat eine negative Perspektive und Dynamik entwickelt – und es geht so gut wie nirgendwo mehr darum, der bestehenden Ordnung eine positiv gestimmte Utopie entgegenzusetzen. Stattdessen Dystopie allerorten. Es herrscht eine Bedrohung immer und überall. Manche dieser Gefahren sind faktische Veränderungen, andere wiederum sind tendenziell eher Konstruktionen innerhalb der Blasendiskurse. Allen aber ist gemein, dass sie die Wahrnehmung der Welt als einen Ort voller Fährnisse und Fallstricke stärken. Wo ist der Optimismus geblieben, wo die gute Laune?

Vier Krisenkategorien

Die Ängste selbst sind vielschichtig und in psychologischer Hinsicht in vier grundsätzliche Kategorien zu unterteilen:

Die basalste Form der Angst ist die Existenzangst – es geht ums Überleben und um Selbstbestimmung, und Kriege oder weltwirtschaftliche Verwerfungen sind Treiber für Lebenszweifel grundsätzlicher Art.

Die zweite Stufe dieser Angstpyramide ist die Sozialangst, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht. Die Verrohung des politischen Diskurses schürt diese Ängste, aber auch eine als nicht mehr kontrollierbar wahrgenommene Migration oder auch der sprunghafte technologische Fortschritt infolge der Künstlichen Intelligenz, deren künftige sozial disruptiven Kräfte bislang allenfalls dunkel erahnt werden können.

Die dritte Stufe der Angstpyramide ist die Abstiegsangst – die Befürchtung der Menschen, ihren Status und Wohlstand einzubüßen. Insbesondere wenn aus dem alternativen Lager Forderungen kommen, man müsse zu einem größeren Wohle auf dieses oder jenes (Fleisch, Mobilität) verzichten, triggern diese Äußerungen Menschen in der Mittelschicht, die stolz auf den selbst erarbeiteten Wohlstand sind.

Schließlich eine umfassende Zukunftsangst – getriggert durch den spürbaren Klimawandel: Welchen positiven, langfristigen Entwurf von der Zukunft hat man? Was kann man den Kindern mit auf den Weg geben? Gibt es auch positivere Narrative, als sich z.B. wie die „Letzte Generation“ als ultimatives Opfer dieser Entwicklung darzustellen?

Ein dichtes Krisengewebe

Die Weltlage mit Kriegen in Osteuropa und im Nahen Osten, die zu befürchtenden politischen und ökonomischen Disruptionen durch den Regierungswechsel in den USA (Zölle, Migrationspolitik, Verteidigungsausgaben) und die wahrnehmbaren ökologischen Veränderungen (Extremwetterereignisse) schaffen gemeinsam ein dichtes Krisengewebe, das von konstruktiven Lösungsvorschlägen nur schwer durchdrungen werden kann – insbesondere, wenn, wie eingangs gezeigt, die Beteiligten am politischen Diskurs sich gar nicht mehr die Mühe machen (wollen), eine Synthese widerstreitender Meinungen anzustreben (und in den „Erregungsspiralen“ der sozialen Medien verfangen).

Der bulgarische Politologe Ivan Krastev hat pointiert, aber zutreffend formuliert: „Die Zukunft ist kein Projekt mehr, sie besteht nur noch aus Projektionen.“ Diese seien beispielsweise demografischer oder ökonomischer Art. Liberale Demokratien aber basierten auf einem gemeinsamen Verständnis für die Geschichte und einer Idee für die Zukunft.

Vom Musterschüler zum Prügelknaben

Lange war Europa – genauer gesagt das friedliche Zusammenleben der Nationen in Europa – befördert durch wirtschaftliche Prosperität. Doch insbesondere Deutschland, lange Vorbild des europäischen Zusammenhalts, sieht sich angesichts wirtschaftlicher Fehlentwicklungen (Auto, Stahl), gesellschaftlicher Verwerfungen (Diskrepanzen zwischen West- und Ostdeutschland) und politischen Stillstands (jahrelange Blockade in der Ampelkoalition) vom Musterschüler zum Prügelknaben degradiert.

Die Frage aber ist: Wie kann in dieser geopolitischen Gemengelage voller möglicher Disruptionen in Deutschland ein Neuanfang gelingen? Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Dass danach eine neue Parteienkonstellation die Geschicke des Landes bestimmen wird, scheint für die Befragten sicher. CDU-Chef Friedrich Merz gilt als neuer Kanzler als „gesetzt“, auch wenn er für viele Befragte inhaltlich als „Wundertüte“ gilt. Wie aber könnte eine neue Regierung den allgegenwärtigen Fallstricken entgehen, wie könnte sie die Zeichen tatsächlich auf einen Neuanfang stellen?

Einen einfachen Pluspunkt könnte eine neue Regierung auf jeden Fall schon für sich verbuchen. Der Wechsel selbst schafft eine Art Aufbruchstimmung – ähnlich wie der Trainerwechsel bei einem abstiegsbedrohten Fußballbundesligisten. Doch es braucht mehr als ein personelles Revirement, um in Deutschland nachhaltige Veränderungsprozesse anzustoßen.

Die Mauern der Echokammern

Ein erster Schritt könnte darin bestehen, die Mauern der Echokammern einzureißen. Das erfordert Mut, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und Unterschiede nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen. Formate wie Bürgerdialoge, offene Diskussionsrunden und gezielte Medieninitiativen könnten dabei helfen, Brücken zwischen den Lagern zu bauen.

Angesichts der Sogwirkung der Algorithmen in den sozialen Netzwerken, die vom Affekt leben, ist der Versuch, diese Echokammern einzureißen, eine Aufgabe mit ungewissem Ausgang. Umso wichtiger ist eine ehrliche Auseinandersetzung, die die Menschen auch über Herausforderungen, Zumutungen und Umsetzungsnotwendigkeiten informiert. Und das muss mehr sein als symbolische Kommunikation, wie sie bei den Spitzenkandidaten derzeit zu beobachten ist.

Olaf Scholz als „Retter-Figur“, Robert Habeck als „Küchentisch-Empath“, Sahra Wagenknecht als „Diktatorin“ der eigenen Partei, Alice Weidel als „politischer Outlaw“ und Christian Lindner als „Zocker“ in der Todeszone: So wird das Spitzenpersonal von den Befragten wahrgenommen. Doch aus der Inszenierung muss auch entschiedenes Handeln erwachsen.

Ein positives Bild von der Zukunft

Viele Bürgerinnen und Bürger sind weiter, als die Politik denkt. Sie wissen, dass künftig Priorisierung (bei der Finanzierung der großen Herausforderungen) vorgenommen werden müssen. Diese sollen aber nicht ideologisch, sondern aus sachlich-pragmatischen Gründen heraus erfolgen. Es muss ein Verständnis dafür geschaffen werden, dass nicht alle Probleme schnell oder ohne Opfer gelöst werden können. Wer ein positives Bild von der Zukunft hat, wird tendenziell eher Zumutungen als Teil des Wandels akzeptieren und die Demokratie als handlungsfähig wahrnehmen.

Schließlich wäre eine neue Souveränität wünschenswert. Ein Erwachsenwerden im Umgang mit den neuen Verhältnissen, nicht ein lärmend-pubertärer Rückzug ins Kinderzimmer. Deutschland braucht eine Haltung, die pragmatische Lösungen und Optimismus in den Vordergrund stellt. Statt sich von der Angst vor Verlusten treiben zu lassen, sollte die Gesellschaft ihre Stärken nutzen, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Das erfordert eine gewisse „Reifezeit“, könnte aber am Ende den Weg zu einem neuen gesellschaftlichen Miteinander ebnen.