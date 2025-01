Robert Habeck kam zu Besuch an den Küchentisch, so wie er es in seinem Werbevideo angekündigt hatte. Bei der Greisin spricht er über die Probleme in der Pflege. Bei einer Erzieherin zu Hause lässt er sich die Sorgen in einer Kita erzählen. Sicher werden weitere Küchen­videos folgen. Wer will es dem noch amtierenden Wirtschaftsminister verdenken, dass er zu seinen Hausvisiten gleich einen Kameramann mitbringt. Schließlich ist er als „Kandidat für die Menschen“ im Wahlkampf. Es geht ja nicht ums Amt, sondern um Verantwortung, wie er gerne sagt.