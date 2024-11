Liebe Leserinnen und Leser von Cicero, liebe Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Ich habe mich entschieden, heute das Wort an Sie, an Euch zu richten. Denn wir leben in schwierigen Zeiten. Viele Menschen fragen sich: Was kommt da auf uns zu? Und ich will ehrlich sein: Ich frage mich das manchmal auch – an diesem Schreibtisch, den ich vor mehr als zehn Jahren zu meinem Arbeitsplatz gemacht habe. Und an dem ich auch heute wieder sitze.

Ich habe als Chefredakteur dieses Magazins viele Erfahrungen gesammelt – gute und schlechte. Ich bin erprobter geworden, manche würden sagen: härter. Ich habe dazugelernt. Bin mir meiner Verantwortung bewusst. Und ich frage mich, ob ich ihr immer gerecht geworden bin. Vor allem aber frage ich Euch, frage ich Sie: Habt Ihr, haben Sie das Bewerbungsvideo von Robert Habeck im Internet gesehen?

Entschuldigen Sie meinen pastoralen Ton, aber ich habe Habecks knapp zehnminütige Küchentischrede, mit der er sich soeben als Kanzlerkandidat der Grünen empfiehlt, inzwischen dreimal angeschaut. Und irgendwie scheint plötzlich dessen Diktion auf mich übergesprungen zu sein. Vielleicht sollte ich erstmal kurz an die frische Luft gehen und ein paar Mal durchatmen, um wieder auf normale Betriebstemperatur zu kommen. Melde mich gleich zurück.

Kein KI-generiertes Deepfake

So, da bin ich wieder. Also: Warum habe ich mir die Ansprache unseres Vizekanzlers gleich drei Mal reingezogen? Weil ich sie anfangs für ein KI-generiertes Deepfake hielt. Sein Auftritt wirkt tatsächlich wie eine Parodie auf die Figur des nachdenklichen, grüblerischen Polit-Philosophen, der mit seiner sanften, aber irgendwie auch entschlossenen Art vor allem Wählerinnen anzusprechen vermag, die machiavellistische Hahnenkämpfe um die Macht abstoßend finden.

Meine Bewerbung als Kandidat für die Menschen in Deutschland.



Das ganze Video unter folgendem Link: https://t.co/Ivaio5hFB7 pic.twitter.com/ZOrrHGRkz6 — Robert Habeck (@roberthabeck) November 8, 2024

Habeck redet wie evangelische Pfarrerinnen mit Doppelnamen, die einem Samstagabends nach den „Tagesthemen“ ein salbungsvolles „Wort zum Sonntag“ reindrücken, wenn man nur nicht schnell genug abschaltet. Aber der Mann, der da „bei Freunden in der Küche“ sitzt und vor einem mit Post-Its beklebten Kühlschrank seine Stimme erhebt, ist halt kein Kleriker. Sondern seit bald drei Jahren Bundeswirtschaftsminister einer im Abstieg befindlichen Industrienation. Deswegen meine ursprünglichen Zweifel an der Echtheit des Films.

Kollaps der Ampel-Regierung

Nicht einmal hartgesottenste Traditions-Grünen-WählerInnen dürften nach dem Kollaps der Ampel-Regierung noch Zweifel daran hegen, dass da in Berlin politisch etwas ganz dramatisch aus dem Lot geraten ist. Und wer nicht gerade im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, für den rücken die Einschläge mit jeder miserablen Wirtschaftsprognose immer näher – wo nicht sogar bereits persönliche Treffer zu vermelden sind, wenn man beispielsweise in der Automobilbrache arbeitet oder in energieintensiven Industriezweigen.

Aber der glattgeschminkte Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz schafft es tatsächlich, einen großen rhetorischen Bogen um die konkreten Probleme dieses Landes zu machen. Er beansprucht das wichtigste Regierungsamt der Bundesrepublik vielmehr auf Grundlage von Kalendersprüchen wie: „Ich frage mich, welchen Beitrag ich leisten kann, Sicherheit, Selbstvertrauen und Zuversicht zu geben.“ Ja, Herr Habeck, wir fragen uns das auch. Und wenn nicht einmal Sie selbst eine Antwort darauf haben, sollten Sie nicht Kanzler werden wollen. Sondern lieber gleich den Job wechseln.

Nicht ein konkreter Lösungsansatz

Was Habeck da abliefert, ist eine einzige bodenlose Unverschämtheit. Offenbar ist ihm selbst und seinen PR-Beratern dies aber überhaupt nicht bewusst – was die Sache umso schlimmer macht. Wenn es je noch eines Beweises bedurft hätte, dass Grüne in ihrer ganz eigenen Welt unterwegs sind, die mit dem Alltag des wirklich ganz überwiegenden Anteils der Bevölkerung aber auch gar nichts zu tun hat: mit der „Küchenrede“ wurde er erbracht.

Der Kanzlerkandidat bringt zwar wörtlich zum Ausdruck, dass die „Krisen dieser Welt in unseren Alltag vordringen“ – Stichworte sind, wie nicht anders zu erwarten, Trumps Wahlsieg, der Ukrainekrieg oder der Siegeszug sogenannter Populisten. Aber er bietet nicht einen einzigen konkreten Lösungsansatz. Erst gegen Ende seines Sermons wird ansatzweise eine Agenda formuliert, die in dieser Form aber auch aus jedem x-beliebigen politischen Poesiealbum stammen könnte: „Deutschland muss weiterhin in Infrastruktur und das Bildungssystem investieren.“ Oder: „Deutschland muss seine Stärke in den Dienst Europas stellen.“ Glaubt der Mann ernsthaft, dass man mit solchem Wischi-Waschi zum Kanzler gewählt wird?

Der versöhnliche Polit-Onkel

Wenn der zurückliegende US-Wahlkampf eines gezeigt hat: Ein freundliches Gesicht zu machen bei gleichzeitig inhaltlichem Maximal-Geeiere, das kommt bei den Leuten einfach nicht mehr an. Und auch für die Bundesrepublik gilt: Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, verlangen nach Politikern, die nicht wie Habeck bloße Leerformeln postulieren von wegen, man müsse „um und für unsere liberale Demokratie kämpfen“, weil der Spaltpilz in unsere Gesellschaft eingedrungen sei und sich ausbreite. Wie soll das auch gehen? Ganz davon abgesehen, dass die Grünen und auch Habeck persönlich es sind, die mit ihren Vorhaben – vom Heizungsgesetz bis zu kontrafaktischen Geschlechtseinträgen – die Bevölkerung auf die Zinnen bringen. Und jetzt verkündet er mit ernster Miene aus der Küche von Freunden (warum eigentlich nicht wenigstens aus seiner eigenen?) folgendes: „Ich will nicht hinnehmen, dass Angst und Zorn uns aufzehren.“ Amen.

Den Grünen wird mitunter vorgeworfen, sie wären mehr eine Sekte denn eine politische Interessengemeinschaft. Das hat zwar nie gestimmt, weil in dieser Partei genauso erbarmungslos um die Macht gekämpft wird wie in anderen auch – die soeben erst abgesägten Vorsitzenden Lang und Nouripour können ein Lied davon singen. Aber die Grünen haben es eben stets verstanden, den Eindruck zu erwecken, sie stünden moralisch auf einer höheren Stufe als die politische Konkurrenz. Das nimmt ihnen inzwischen jedoch keiner mehr ab. Wenn Habeck nichtsdestotrotz den versöhnlichen Polit-Onkel mimt, zeigt das nur, wie wenig Gespür er für gesellschaftliche Entwicklungen hat. Wahrlich keine Empfehlung für eine Kanzlerschaft.

Warum? Woran?

Habeck gibt allen Ernstes zu Protokoll, er wisse selbst, dass die Ampel-Regierung „gescheitert“ sei. Warum? Woran? Das verschweigt er allerdings. Stattdessen: „Ich weiß: Einen Führungsanspruch muss man sich erarbeiten. Ich will ihn mir erarbeiten!“ An dieser Stelle möchte man einwenden, dass knapp drei Jahre Vize-Kanzlerschaft vielleicht ausreichend Gelegenheit geboten hätten, genau dies zu tun. Aber das ist aus Sicht des Kandidaten wahrscheinlich ein kleinkariertes Argument.

Denn der behauptet wenig später von sich in einer völlig verqueren Mischung aus aufgesetzter Demut und authentischer Selbstüberschätzung wörtlich: „Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten – wenn Sie wollen, auch als Kanzler. Aber das ist nicht meine, das ist Ihre Entscheidung.“ Dieser Satz ist zwar semantisch hart an der Grenze zum Kalauer, aber immerhin darf man daraus schließen, dass Habeck demokratische Entscheidungen selbst dann zu akzeptieren bereit ist, sollten diese nicht auf seine eigene Kanzlerschaft hinauslaufen.

Robert Habeck vor dem Kühlschrank von Freunden, das ist einerseits ein Mann, der von sich behauptet, er habe zu einer „neuen Kraft“ gefunden; einer „Kraft, in Erfahrung gehärtet“. Aber einen Gedankengang später seinen Führungsanspruch dadurch untermauert, er wolle den Menschen („Ihnen und Euch“) erst einmal zuhören – am besten an einem Küchentisch wie jenem, hinter dem er selbst gerade sitzt. Ganz so, als ob nicht längst klar wäre, was die Leute in diesem Land umtreibt.

See you soon!

Aber lassen wir das und gehen lieber ganz konstruktiv auf das Angebot unseres Bundeswirtschaftsministers ein, der da verkündet: „Ich fände es jedenfalls schön, Sie laden mich ein, und wann immer die Zeit es zulässt, baue ich Küchentischgespräche in meinen Alltag ein.“ Herr Habeck, hiermit lade ich Sie ganz herzlich in die Küche der Cicero-Redaktion ein. Es gibt sicherlich allerhand zu besprechen.

Meine Kollegen und ich würden uns aufrichtig über Ihren Besuch freuen – zumal wir als nichtsubventioniertes Verlagsunternehmen gern auch in Zukunft noch unseren Teil am Steueraufkommen dieses Landes beitragen möchten. Herr Minister: Sie nennen den Zeitpunkt, und unser Tisch wird für Sie gedeckt sein. Denn um Sie zu paraphrasieren: Auch ich „will nicht hinnehmen, dass Angst und Zorn uns aufzehren“. See you soon!

Hinweis: Künftig werden ausgewählte Artikel auf cicero.de mit der Stimme des Autors vertont. Diese Audio-Vorlesefunktion wurde mithilfe von KI generiert und steht als Service nur Cicero-Abonnenten zur Verfügung. Noch kein Cicero-Abonnent? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.