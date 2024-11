Dem Philosophen ist eine solche Sicht der Dinge zuwider. Er sucht nach allgemeingültigen Antworten. Was ist Wahrheit? Was ist Gerechtigkeit? Was ist Freiheit? Und kann der Mensch überhaupt wollen, was er will? (Nietzsche) Dafür beschäftigt er sich mit Argumenten und Gegenargumenten, nicht nur damit, wie diese vorgetragen werden. Kein Wunder also, dass die härtesten Gegner der Sophisten im antiken Griechenland die Herren Platon und Aristoteles waren. Sie sorgten mit ihrer Kritik auch dafür, dass die Sophisten bald keinen guten Ruf mehr hatten. Die Denker haben die Schwätzer in die Schranken gewiesen.