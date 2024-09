Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Es ist schwer zu sagen, wann das Unheil begann. Mit der Kanzlerschaft Merkel? Oder hat nicht schon Helmut Kohl mit seiner bedingungslosen Pro-Euro-Politik die CDU auf einen Weg geführt, der ihr heute zum Verhängnis wird? Vieles spricht dafür. Doch wenn in einigen Jahrzehnten Historiker den Niedergang der Union untersuchen, werden sie wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass die zweite Kanzlerschaft Merkel als Kipppunkt in der Geschichte der CDU gelten muss: Bundeswehrreform, Atomausstieg, Eurorettungsschirm – es sind diese Themen der Jahre 2009 bis 2013, die wie Ballast an der Union hängen. 2015 kam noch das Migrationsthema hinzu.

Als Reaktion auf diese für viele Konservative verfehlte Politik jener Jahre wurde im Februar 2013 die AfD gegründet. Wie immer, wenn ein politischer Konkurrent auftaucht, reagierten die etablierten Parteien mit Häme und massiver Ablehnung. Insbesondere seitens der CDU gab man zu verstehen, dass man mit diesem politischen Mitbewerber am rechten Rand nichts zu tun haben will. Sogar das alte Mantra von Franz-Josef Strauß, wonach es rechts von der CDU/CSU keine demokratisch legitimierte Partei gegen dürfe, musste dafür herhalten.