Zu später Stunde schlenderte neulich Anton Hofreiter in Feierabendlaune an jenem Sitzungssaal im Paul-Löbe-Haus vorbei, in dem der Untersuchungsausschuss zu den „staatlichen Entscheidungsprozessen zur Anpassung der nationalen Energieversorgung an die durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine veränderte Versorgungslage“ tagte. Dieser Ausschuss sei vollkommener Blödsinn, meinte der bayerische Grünen-Politiker im Gespräch mit vor dem Saal stehenden Journalisten. Was solle dabei schon herauskommen?

Tatsächlich ist die Arbeit der Ausschussmitglieder sehr kleinteilig und in ihrer Detailtiefe ermüdend. Doch das, was sie dabei zutage fördern, hat durchaus Brisanz. Der jüngste Fund sind interne E-Mails der Bundesnetzagentur, die am Mittwoch bei einer öffentlichen Zeugenanhörung ausführlich zitiert wurden. Cicero liegen sie in Auszügen vor.