2024 war eine ereignisreiche Zeit – manche würden zwar sagen, dass man auf das eine oder andere Vorkommnis auch gut hätte verzichten können. Aber es kam, wie es kam, und in der Rückschau wirkt manches nicht mehr ganz so dramatisch. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an die Aufregung um ein paar betrunkene Party-Sänger auf Sylt, die mit ihrem Gegröle die Republik in Angst und Schrecken versetzten? Oder an Markus Söders Riesen-Osterei? Und dann waren da natürlich noch die riesigen Publikumserfolge von Taylor Swift mit ihrer Welttournee und von Angela Merkel mit ihren weltbewegenden Memoiren.

Was hat uns 2024 beschäftigt, persönlich in den Bann gezogen – oder besonders abgeschreckt? Chefredakteur Alexander Marguier und Kolumnist Mathias Brodkorb blicken in ihrem feuchtfröhlichen Cicero-Jahresrückblick zurück auf eine Sammlung skurriler Begebenheiten. Gelegentlich werden zwar auch ernste Themen diskutiert.

Alexander Marguier (li.) und Mathias Brodkorb in der Cicero-Redaktion /J. Marguier

Weil das Ganze jedoch eingebettet ist in eine Weinprobe, kommt selbst bei Sujets wie der sogenannten Wannseekonferenz 2.0 merklich Stimmung auf. Bitte wundern Sie sich nicht, dass das Gespräch mit steigendem Alkoholpegel zunehmend aus dem Ruder läuft.

Weinverkostung in der Redaktion

Das Gespräch wurde am 11. Dezember 2024 aufgezeichnet.

