Die Ex-Kanzlerin weiß, dass sie mit dieser Auswahl die Berichterstattung auf die Themen in ihrem Buch lenkt, die sie besonders beachtet haben will. Man kann also davon ausgehen, dass diese 21 Seiten die zentralen Botschaften enthalten, die Merkel mit ihrer Co-Autorin Beate Baumann (ihrer einstigen Büroleiterin und engsten Vertrauten) über ihr Leben in den Köpfen der Deutschen verankern will.