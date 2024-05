Deutschlands Medienöffentlichkeit steht dieser Tage wieder einmal Kopf. Mehr als ein Dutzend alkoholisierter Erwachsener hat in einer Nobel-Bar auf Sylt zum Song „L’Amour toujours“ von Gigi D’Agostino „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gegrölt. Die Szene wurde auf Video aufgenommen, verbreitete sich in rasanter Geschwindigkeit in den sozialen Netzwerken und schaffte es so, zu einer der Hauptschlagzeilen der Woche zu werden.

Allein die Tagesschau widmete dem Vorfall zu bester Sendezeit einen Beitrag mit einer Länge von mehr als zwei Minuten. Auch die hohe Politik schaltete sich ein. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte den Vorfall zu einer „ekeligen“ Angelegenheit, Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach gar von einer „Schande für Deutschland“. Eine Provinzposse wurde zu einem Staatsereignis aufgeblasen.