Am Silvesterabend das Kind zuerst zu Schulfreunden gebracht, von Charlottenburg in Richtung Messe Süd. Kurz vor 18 Uhr ist die Böllerei bereits in vollem Gange, auf der Kantstraße werden wir mit Raketen beschossen. Dann, anderthalb Stunden später, fahren wir selbst zu Freunden nach Pankow – also praktisch einmal quer durch die Stadt. Auch im Wedding knallt es da bereits an jeder Straßenecke, und auch hier machen sich Jugendliche einen Spaß daraus, Feuerwerkskörper auf vorbeifahrende Autos zu schmeißen. Auf dem Nachhauseweg dann, kurz nach zwei Uhr morgens, ist noch längst keine Ruhe eingekehrt: Überall blitzt es, überall explodieren Knaller – teilweise mit einer Sprengkraft, die kaum unter die Kategorie „handelsüblich“ fallen dürfte. Wir müssen einen Umweg nehmen, weil ein Straßenabschnitt von der Polizei gesperrt ist. Allem Anschein nach brennt ein Wohnmobil. Erst am Neujahrsmorgen gegen sechs Uhr kehrt langsam wieder so etwas wie Ruhe ein in Deutschlands Hauptstadt.

37 verletzte Polizisten, 400 Festnahmen Die Bilanz des Abends: 1892 Feuerwehreinsätze (294 mehr als im Vorjahr), darunter 825 Brände und 847 Rettungsfahrten; 13 Mal wurden Einsatzkräfte laut Feuerwehr angegriffen oder bei ihrer Arbeit behindert. 37 Polizisten wurden verletzt, rund 400 Personen festgenommen, meist wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- oder Waffengesetz. Allein die Unfallklinik Berlin behandelte nach eigenen Angaben am Mittwochmorgen 15 Schwerverletzte – fünf von ihnen wurden durch sogenannte Kugelbomben folgenreich an Händen, Gesicht und Augen verletzt. Des Weiteren bleibt zu vermelden: ein entglaster Straßenzug nach der Explosion einer Kugelbombe, ein evakuiertes Haus in Schöneberg, ein erblindeter Mann sowie viele weitere Böller-Opfer. Was aber eigentlich gar kein Problem bedeutet: „Zufrieden zeigte sich etwa die Polizei in Berlin mit dem Verlauf der Silvesternacht“, ist am nächsten Tag zu lesen. „Es habe keine größeren Gewalttätigkeiten gegeben, und es habe sich ausgezahlt, dass Polizisten Feuerwehrleute bei Einsätzen geschützt hätten“, so ein Polizeisprecher. Kurzum: Alles in bester Ordnung!