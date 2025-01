Sollte Friedrich Merz (CDU) in diesem Jahr wirklich zum Bundeskanzler gewählt werden, so wäre er mit seinen fast 70 Jahren nach Konrad Adenauer der älteste Kanzler bei Amtsantritt. Die Generation der Boomer wäre zurück auf der Bühne der Berliner Politik. Was sagt das über das Land aus? Und was über die prägenden Ereignisse im Leben des Unions-Kanzlerkandidaten? Volker Resing, leitender Redakteur im Cicero-Ressort „Berliner Republik“, hat eine lesenswerte Biografie über den CDU-Kandidaten geschrieben. In „Friedrich Merz. Sein Weg zur Macht“ (Herder Verlag) schildert er den Weg von Friedrich Merz an die Spitze der vielleicht letzten deutschen Volkspartei.

Im Cicero Podcast Politik spricht Resing mit Ralf Hanselle, dem stellvertretender Chefredakteur von Cicero, über Anfänge, Abbrüche und Neuanfänge im Leben eines politischen Ausnahmetalents. Resing entdeckt hinter den Oberflächen des Berliner Politikbetriebs einen Mann, der weit mehr ist als der Millionär mit dem Flugzeug oder der Macher mit dem Willen zur Macht.

Volker Resing (li.) und Ralf Hanselle in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 7. Januar 2025 aufgezeichnet.

