Im September wird in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt: in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Sollten sich die aktuellen Umfragen bewahrheiten, wird die Alternative für Deutschland (AfD) in allen drei Bundesländern stärkste Kraft – und könnte dann theoretisch jeweils Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten erheben.

Selbstredend werden die anderen Parteien nicht zulassen, dass diese Bundesländer künftig von der AfD regiert werden. Aber hier zeigt es sich dann auch schon, das demokratietheoretische Problem, wenn Wahlsieger ihren Wahlsieg nicht mehr derart vergoldet bekommen. Früher war das Usus, heute steht die Brandmauer. Noch, muss man sagen. Wäre nur wichtig, dass man vor lauter Brandmauer nicht die Demokratie in Rauch aufgehen lässt. Aber das ist ein anderes Thema.

Eine westdeutsche Erfindung?

Also zurück in den Osten: Warum ist die AfD ausgerechnet dort so stark? Wie tickt er überhaupt, der Osten? Gibt es tatsächlich eine ostdeutsche Mentalität? Oder ist „der Osten“, wie der Autor Dirk Oschmann in seinem gleichnamigen Buch analysiert, doch nur eine westdeutsche Erfindung? Einer, der für diese und weitere Fragen prädestiniert scheint, ist Stefan Kobus. Der kommt zwar gebürtig nicht aus dem Osten, leitet aber die Redaktion eines Magazins, das wie kein anderes in der Bundesrepublik für Ostdeutschland steht: der SuperIllu. Gewissermaßen hat sich Kobus, was seine publizistische Tätigkeit angeht, also bestens im Osten assimiliert.

Ben Krischke, Leiter Cicero Digital, hat für die neue Folge des Cicero Podcast Politik mit Kobus gesprochen. Über Medienmisstrauen, die ostdeutsche Seele und – selbstverständlich – über die AfD. Aber auch Sahra Wagenknecht spielt eine Rolle.

Das Gespräch wurde am 24. Juli 2024 aufgezeichnet.



Stefan Kobus (li.) und Ben Krischke in der Cicero-Redaktion / Julia Marguier

Das Gespräch wurde am 24. Juli 2024 aufgezeichnet.



