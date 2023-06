Die AfD in Sachsen hatte zu der kleinen Diskussionsrunde eingeladen. Etwas konspirativ, denn an der Haustür gibt es kein Schild, das auf die Partei hinweist. Sänze ist Vorsitzender der Rechtspopulisten im fernen Südwesten. „EU – Erfolgsfaktor oder Ende für Deutschland?“, so sein Vortragstitel. Es wurde schnell klar, von Erfolg könne keine Rede sein, so meint er, vielmehr stehe der Untergang kurz bevor. Sänze forderte: Schluss mit der Europäischen Union, Abzug aller amerikanischen Soldaten und ein Ende der „Massenmigration“. Sein Publikum nimmt es hin.