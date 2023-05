Und weil das so ist, käme es heute einem geradezu revolutionären Akt gleich, die deutsche Verfassung in einem wesentlichen Punkt wieder in Kraft zu setzen. Wer das aber auch nur halblaut zu verlangen wagt, wird, Qualitätsmedien, Linken, Grünen und sogenannten Antifaschisten sei Dank, noch in derselben Minute unter Verdacht gestellt – frei nach Franz Josef Degenhardt in seinem 50 Jahre alten Protestlied „Befragung eines Kriegsdienstverweigerers“: Sie berufen sich hier pausenlos aufs Grundgesetz. Sagen Sie mal: Sind Sie eigentlich Nationalsozialist?