Sommerinterviews mit Merz und Scholz - Politiker, die auf den Osten starren

Im ZDF spricht Friedrich Merz über die kommenden Landtagswahlen – und klingt, als wäre der Osten ein Überseegebiet, das erst noch erforscht werden muss. Olaf Scholz wiederum macht bei dem Thema in der ARD, was er am besten kann: bloß nicht antworten.