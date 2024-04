Rund 35 CDU-Politiker und Berater trafen sich dort. Einige davon wird man nächstes Jahr mutmaßlich in Berlin als Bundesminister wiederfinden. Es wurde das neue CDU-Grundsatzprogramm besprochen. Alles ganz leger, Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn mit Pulli in leuchtendem Azurblau, CDU-Integrationsexpertin Serap Güler in Jeans und weißen Turnschuhen. Die Mitglieder der Fachkommissionen waren dort. Keinesfalls alles in der Wolle gefärbte Freunde und Unterstützer von Merz. Auch sogenannte Merkelianer waren angereist.