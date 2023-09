Dagegen wirkte Bundesinnenministerin Nancy Faesers Vorwurf an die CDU, diese pflege einen „irrlichternden Umgang mit der AfD“, schon beinahe harmlos. Und auch die grüne Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckart blieb für ihre Verhältnisse noch halbwegs am Boden, als sie am Freitag im RBB feststellte, dass es nun keine Brandmauer mehr gebe, sondern vielmehr eine „offene Zusammenarbeit“ der Union mit der rechten „Alternative für Deutschland“.