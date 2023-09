So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Eigentlich ist Mario Voigt Professor für Digitale Transformation und Politik an der Quadriga Hochschule Berlin. Aber er ist zugleich der Vorsitzende der Fraktion der CDU im Landtag von Thüringen. Dass Voigt auf diesen Posten gelangte, hat am Ende mittelbar mit Björn Höcke zu tun – und der CDU-Brandmauer.

Alles nahm seinen Anfang nach der letzten im Jahre 2019. Die Ergebnisse brachten weder eine klare linke noch eine klare bürgerliche Mehrheit (jenseits der AfD) hervor. Der damalige CDU-Fraktionschef, Mike Mohring, wollte die CDU deshalb in Richtung Linke öffnen. „Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht“, sagte er damals.

Die West-CDU brachte das auf die Palme. Im Ergebnis fasste die CDU ihren bis heute gültigen Brandmauer-Beschluss sowohl in Richtung Linke als auch AfD. Und Mohring verlor am Ende sogar seinen Posten – und zwar an Prof. Dr. Mario Voigt. Wahrscheinlich war Mohring seiner Zeit einfach etwas voraus.

Ungelöste Probleme kehren wieder

Der damalige Profiteur der Brandmauer, Mario Voigt, reißt diese nun selbst kräftig ein. So jedenfalls werden die Vorgänge weithin interpretiert, die sich aktuell im Landtag von Thüringen abspielen. Die CDU hatte einen Gesetzesänderungsantrag zur Senkung der Grunderwerbsteuer von 6,5 auf 5,0 Prozent in das Parlament eingebracht. Angesichts zunehmender Wohnungsnot, steigender Baukosten und Zinsen sollte zumindest der Staat durch Steuersenkungen einen positiven Impuls setzen, so die Logik. Das Entlastungsvolumen beträgt rund 50 Mio. Euro jährlich.

Linke, SPD und Grüne sind gegen die Steuersenkung, verfügen im Parlament aber nicht über eine eigene Mehrheit. Sie kommen nur auf 42 von 90 Stimmen. Aber die AfD ist umgekehrt für den Vorschlag der CDU. AfD und CDU kommen derzeit aber nur auf 40 von 90 Abgeordnetenstimmen. Das Zünglein an der Waage sind somit acht fraktionslose Abgeordnete, darunter vier von der FDP.

Aber eines ist auch klar: Ohne Unterstützung durch die Höcke-AfD hat die CDU keine Chance auf eine Mehrheit für ihren Antrag. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sprach gegenüber dpa daher im Vorfeld der heutigen Landtagsdebatte auch von einem „einzigartigen Vorgang“ und einem „Pakt mit dem Teufel“. Offenbar wird die Brandmauer gegenüber rechts nun von jenen eingerissen, die sie einst errichtet hatten. Es könnt’ aber auch ganz anders sein.

Demokratie funktioniert nicht ohne Kompromisse

Thüringens Situation ist eine besondere. Weder das linke noch das bürgerliche Lager (jenseits der AfD) hat im Parlament eine eigene Mehrheit. Will man auf dieser Grundlage ohne die AfD regieren, geht das ganz einfach: durch Kompromisse von Linkspartei bis CDU.

Wenn die CDU also die Grunderwerbsteuer von 6,5 Prozent auf 5,0 Prozent senken will und die linke Regierung nicht, könnten sich alle Parteien jenseits der AfD einfach bei 6,0 oder 5,5 Prozent treffen, also einen Kompromiss eingehen. Damit trügen die etablierten Parteien schlicht der Tatsache Rechnung, dass niemand von ihnen derzeit eine verlässliche Mehrheit organisieren kann.

Die Lösung aller Probleme ist daher ganz einfach: Da Ministerpräsident Ramelow keine eigene Mehrheit hat, muss er sich bewegen. Vor allem in seiner Hand liegt es, welchen Einfluss die AfD am heutigen Tage auf die Landespolitik in Thüringen gewinnt oder auch nicht. Stattdessen wie zu Zeiten der Inquisition zu Teufels-Metaphern zu greifen, ist unsouverän und untermauert vor allem den Anspruch, von der oppositionellen CDU so behandelt zu werden, als hätte man eine eigene Mehrheit, die man aber gar nicht hat.

Kapitulation bürgerlicher Politik

Folgte die CDU den an sie gerichteten Erwartungen, käme das einer Kapitulation bürgerlicher Politik gleich. Nun mit dem Finger auf Voigt zu zeigen, der angeblich Geschäfte mit der AfD mache und dadurch eine ominöse Brandmauer einreiße, ist ein leicht durchschaubares parteipolitisches Spiel der Linksregierung.

In Thüringen steht heute weder völkischer Klimbim noch ein Antrag der AfD zur Abstimmung, dem die CDU zustimmen würde. Die Konservativen haben vielmehr einen eigenen, zumindest respektablen Vorschlag ins Parlament eingebracht, gegen den es keine eigene linke Mehrheit gibt. Wer die AfD unter diesen Bedingungen nicht stärken will, bringt einfach demokratische Tugenden ins Spiel und akzeptiert, dass er keine eigene Mehrheit hat. Der Kompromiss ist dafür das Mittel der Wahl. Alles andere ist politische Inszenierung.

„Wir können doch die Lösung von Problemen nicht davon abhängig machen, dass die falsche Seite mit Zustimmung droht. Die Leute draußen erwarten, dass man sich um deren Themen kümmert. Unser Vorschlag liegt seit zwei Jahren auf dem Tisch, jetzt wird abgestimmt“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt.