Spätestens seit der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Kurzzeitministerpräsidenten von Thüringen ist das Wort in der Welt: Die Brandmauer zur AfD, so schallt es landauf, landab – und das bereits seit Februar 2020 –, sie müsse stehen. Das ist natürlich kaum mehr als eine sicherlich gut bis geradezu besser gemeinte Binse. Ein politischer Abzählreim; wahlweise auch ersetzt durch die „Brandmauer gegen den Hass“ oder die „Brandmauer der Demokratie“. Spätestens bei letzterer Modulation des eingangs zitierten Grundmotivs, das die Gesellschaft derzeit wie ein ausgeleiertes Gummiband zusammenhält, weiß man nicht mehr so ganz genau, wer hier eigentlich wen vor was schützt – die Brandmauer die Demokratie? Die Demokratie vor den Totalitären? Oder gar die Brandmauer vor der Demokratie selbst? Es ist ein großes Rätsel, das der damalige Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz (CDU) mit dieser abermaligen Durchführung des allseits beliebten Motivs vor zwei Jahren in der Chemnitzer Freien Presse zum Besten gab.

Doch egal, wie die Brandmauer im Einzelfall auch verlaufen mag, fest steht: Es ist enger geworden – im Land, im Diskurs, zuweilen gar im eigenen Oberstübchen. Und ein wenig fühlt man sich als Bürger mit der Gnade der frühen Geburt – mithin als jemand mit noch einigermaßen historischem Bewusstsein – an die geistige Enge während der deutsch-deutschen Teilung erinnert; damals, als die Brandmauer gegen rechts zumindest im Ost-Berliner Politbüro offiziell noch „antifaschistischer Schutzwall“ hieß und sich die sozialistische Nomenklatura bei allem Gemauer am Ende nur in die eigenen Kleingeisterei einbetoniert hatte.