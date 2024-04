Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Ist das Strafverfahren gegen Björn Höcke in Halle ein normaler Prozess? Es scheint nicht so. Das Interesse der Öffentlichkeit ist sehr groß. Der politische Erwartungsdruck auf die Richter ist hoch. Unterschiedliche politische Lager nutzen das Verfahren, um Wahlkampf zu machen. Die Richter in Halle sind nicht zu beneiden. Sie müssen dafür sorgen, dass der Prozess ein normales rechtsstaatliches Verfahren wird, trotz der widrigen äußeren Umstände. Manche Strafprozesse sind ein Lackmustest für die Rechtsstaatlichkeit der Justiz. Das Verfahren in Halle fällt unter diese Kategorie.

Der Gerichtshof der Öffentlichkeit und der Rechtsstaat Die Öffentlichkeit interessiert sich sehr für Strafprozesse. Denn dort geht es nicht selten um existenzielle Fragen und menschliche Abgründe. Spektakuläre Strafverfahren sind deshalb wichtige Themen für Medien, Öffentlichkeit und Gesellschaft. Im Kern laufen Strafprozesse auf die grundlegende ethische Frage hinaus: schuldig oder nicht schuldig. Sie zielen auf ein Urteil. Die Öffentlichkeit urteilt gerne und schnell; sie macht kurzen Prozess. Sie ist sehr emotional, nicht selten hysterisch, ungeduldig und voller Ressentiment. Im Gerichtshof der Öffentlichkeit kommen die Urteile aus dem Bauch. Oft sind sie maßlos und vernichtend. So sind Menschen, und so sind Medien.